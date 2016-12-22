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БГК на домашней арене уступил «Вардару»

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

БГК на домашней арене уступил «Вардару»

БГК на домашней арене уступил «Вардару» // Фото: www.bgk-meshkova.com

БГК имени Мешкова в рамках очередного тура SEHA-лиги 17 декабря проиграл чемпиону Македонии 30:35 (12:19). В итоговой таблице брестчане опустились на 5-ю строчку.

В первом тайме гости уверенно взяли ход событий под свой контроль и постепенно начали уходить в отрыв в счете. В воротах македонцев блестяще играл Арпада Штебрика. Вторую половину брестские гандболисты провели лучше, но отрыв был очень большой. К 50-й минуте мешковцам удалось сократить отставание до 4 мячей. Однако вышедший на замену во втором тайме македонский голкипер Петре Ангелов перечеркнул все усилия брестчан.

После поражения БГК опустился на 5-е место в таблице, пропустив вперед набравший ход хорватский «Загреб», у которого две игры в запасе, и словенский «Целе», который сыграл на одну игру больше. Следующий матч в рамках SEHA-лиги мешковцы проведут в начале февраля 2017 года в гостях против «Целе».

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