Спорт Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

«Аматар» крупно проиграл в Гомеле лидеру

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

«Аматар» крупно проиграл в Гомеле лидеру

«Аматар» крупно проиграл в Гомеле лидеру // Фото: pp.vk.me

Аматаровцы в заключительном туре первого круга 18 декабря на выезде крупно уступили лидеру чемпионата гомельскому ВРЗ (12:2).

Счет в матче на 4-й минуте открыл игрок «Аматара» Александр Ланец. Однако затем в течение 5 минут гомельчане забили 4 мяча. Сначала Евгений Клочко на 6-й минуте восстановил равновесие. После этого дубль Вячеслава Григорьева и гол Станислава Лемешко вывели «вагоноремонтников» вперед. Брестчане пропустили до свистка на перерыв еще 4 гола - 8:1.

Во второй половине игры «Аматар» сумел отличиться лишь один раз. Зато их соперники были в ударе. Продолжил голевую феерию Дмитрий Гончаров, затем на 34-й минуте Клочко забил свой третий мяч в матче. Спустя 3 минуты Юрий Березовский сделал счет 11:2. А точку в игре поставил на предпоследней минуте Дмитрий Рябцев - 12:2.

Брестская команда потерпела самое крупное поражение в этом розыгрыше. Надеемся, что тренеры проведут работу над ошибками и в кубковой игре 1/8 финала «Аматар» покажет достойную игру.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Спорт"

БГК на домашней арене уступил «Вардару»

Второй год кряду юные белорусские волейболистки стали чемпионками EEVZA

После очередного тура определились еще два участника плей-офф Elite League

Второй тур чемпионата Беларуси по футзалу пройдет 23 - 25 декабря в Бресте

Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте

БГК сразится с лидером группы

ХК «Брест» на своей площадке уступил «Химику-СКА» и «Лиде»

«Прибужье» на домашней площадке обыграло могилевский «Коммунальник»

В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф

Брестский «Аматар» одержал волевую победу над светлогорским ЦКК

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня