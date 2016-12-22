«Аматар» крупно проиграл в Гомеле лидеру

Счет в матче на 4-й минуте открыл игрок «Аматара» Александр Ланец. Однако затем в течение 5 минут гомельчане забили 4 мяча. Сначала Евгений Клочко на 6-й минуте восстановил равновесие. После этого дубль Вячеслава Григорьева и гол Станислава Лемешко вывели «вагоноремонтников» вперед. Брестчане пропустили до свистка на перерыв еще 4 гола - 8:1.

Во второй половине игры «Аматар» сумел отличиться лишь один раз. Зато их соперники были в ударе. Продолжил голевую феерию Дмитрий Гончаров, затем на 34-й минуте Клочко забил свой третий мяч в матче. Спустя 3 минуты Юрий Березовский сделал счет 11:2. А точку в игре поставил на предпоследней минуте Дмитрий Рябцев - 12:2.

Брестская команда потерпела самое крупное поражение в этом розыгрыше. Надеемся, что тренеры проведут работу над ошибками и в кубковой игре 1/8 финала «Аматар» покажет достойную игру.