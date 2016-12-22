Второй год кряду юные белорусские волейболистки стали чемпионками EEVZA

В проходившем 15 - 18 декабря в польском Олецко чемпионате Восточно-Европейской зональной ассоциации (EEVZA) среди девушек до 17 лет (2000 и 2001 гг. р.) белорусская команда, основу которой составляют волейболистки из Бреста, повторила успех годичной давности и вновь стала победительницей.

Роль фаворита отводилась белорускам изначально. Ведь в прошлом году в Бресте команда Натальи Мелянюк стала победителем в младшей возрастной группе до 16 лет.

В Олецко наши девушки оказались в квартете В вместе с волейболистками Эстонии, России и Латвии. В группу А попали сборные Польши, Украины, Литвы и Грузии. Забегая вперед, сообщим, что хозяйки обыграли трех своих соперниц с одинаковым счетом 3:0.

В первый игровой день (15 декабря) сборная Беларуси, составленная преимущественно из представительниц брестского «Прибужья», а именно Юлии Кислюк, Юлии Минюк, Анны Князевой, Татьяны Холод и Алины Егоровой, а также единственной представительницы столичной «Минчанки» Анны Гришкевич, не испытала проблем в игре со сверстницами из Эстонии - 3:0 (25:14, 25:17, 25:8).

На следующий день нашим волейболисткам предстояло провести две встречи: с командами России и Латвии. В поединке против восточных соседок белоруски, уступив в первом сете (22:25), взяли верх в трех следующих (25:16, 25:20, 25:11). Игра с девушками из Латвии сложилась легче. Подопечные Натальи Мелянюк и Виктора Дубицкого победили 3:0 (25:16, 25:19, 25:9).

В решающем поединке 18 декабря белоруски одолели сборную Польши - 3:0 (25:20, 25:16, 25:23) и стали двухкратными чемпионками EEVZA.

Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA

В финальном матче сборная Беларуси выступила в следующем составе: Юлия Кислюк, Юлия Минюк, Анна Князева, Татьяна Холод, Алина Егорова и Анна Гришкевич. Также на матч были заявлены Елизавета Манчак, Виолетта Белявская, Елизавета Шупляк, Полина Юровская, Валерия Мойсиюк, Агата Бекша.

Чемпионат EEVZA является этапом подготовки юниорской сборной Беларуси к предстоящим отборочным матчам чемпионата Европы, которые пройдут с 13 по 15 января в Милане. За право выхода в финальную часть подопечным Натальи Мелянюк предстоит сыграть со Словакией, Израилем и хозяйкой турнира Италией.