Спорт Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Второй год кряду юные белорусские волейболистки стали чемпионками EEVZA

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA

Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA // Фото: bvf.by

В проходившем 15 - 18 декабря в польском Олецко чемпионате Восточно-Европейской зональной ассоциации (EEVZA) среди девушек до 17 лет (2000 и 2001 гг. р.) белорусская команда, основу которой составляют волейболистки из Бреста, повторила успех годичной давности и вновь стала победительницей. 

Роль фаворита отводилась белорускам изначально. Ведь в прошлом году в Бресте команда Натальи Мелянюк стала победителем в младшей возрастной группе до 16 лет.

В Олецко наши девушки оказались в квартете В вместе с волейболистками Эстонии, России и Латвии. В группу А попали сборные Польши, Украины, Литвы и Грузии. Забегая вперед, сообщим, что хозяйки обыграли трех своих соперниц с одинаковым счетом 3:0.

В первый игровой день (15 декабря) сборная Беларуси, составленная преимущественно из представительниц брестского «Прибужья», а именно Юлии Кислюк, Юлии Минюк, Анны Князевой, Татьяны Холод и Алины Егоровой, а также единственной представительницы столичной «Минчанки» Анны Гришкевич, не испытала проблем в игре со сверстницами из Эстонии - 3:0 (25:14, 25:17, 25:8).

На следующий день нашим волейболисткам предстояло провести две встречи: с командами России и Латвии. В поединке против восточных соседок белоруски, уступив в первом сете (22:25), взяли верх в трех следующих (25:16, 25:20, 25:11). Игра с девушками из Латвии сложилась легче. Подопечные Натальи Мелянюк и Виктора Дубицкого победили 3:0 (25:16, 25:19, 25:9).

В решающем поединке 18 декабря белоруски одолели сборную Польши - 3:0 (25:20, 25:16, 25:23) и стали двухкратными чемпионками EEVZA.

Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA

Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA

В финальном матче сборная Беларуси выступила в следующем составе: Юлия Кислюк, Юлия Минюк, Анна Князева, Татьяна Холод, Алина Егорова и Анна Гришкевич. Также на матч были заявлены Елизавета Манчак, Виолетта Белявская, Елизавета Шупляк, Полина Юровская, Валерия Мойсиюк, Агата Бекша.

Чемпионат EEVZA является этапом подготовки юниорской сборной Беларуси к предстоящим отборочным матчам чемпионата Европы, которые пройдут с 13 по 15 января в Милане. За право выхода в финальную часть подопечным Натальи Мелянюк предстоит сыграть со Словакией, Израилем и хозяйкой турнира Италией.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Спорт"

БГК на домашней арене уступил «Вардару»

«Аматар» крупно проиграл в Гомеле лидеру

После очередного тура определились еще два участника плей-офф Elite League

Второй тур чемпионата Беларуси по футзалу пройдет 23 - 25 декабря в Бресте

Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте

БГК сразится с лидером группы

ХК «Брест» на своей площадке уступил «Химику-СКА» и «Лиде»

«Прибужье» на домашней площадке обыграло могилевский «Коммунальник»

В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф

Брестский «Аматар» одержал волевую победу над светлогорским ЦКК

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня