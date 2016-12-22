После очередного тура определились еще два участника плей-офф Elite League

Все ближе развязка футбольных баталий Elite League. В пятом туре группового этапа, прошедшем 18 декабря, путевками в нокаут-раунд обзавелись еще две команды.

По результатам прошедших в воскресенье матчей к участникам плей-офф «Гефесту», «Джофре», «Сахарному заводу», «Брестводстрою», «Меркурию», ковельскому «Шанс-Авто», «Брестжилстрою» и «Брестмясокомбинату» присоединились ФК «Волга» и Amstel.

В квартете А борьбу за вторую путевку ведут два коллектива - «Нива» и «Канталь-Союз», которые в междусобойчике не выявили победителя. Существенные рокировки произошли лишь в квартете В, где первую строчку застолбили «волжане», нокаутировав своего соперника. А «БПК-Лагуна» благодаря виктории над «Ромой» сумела переместиться на вторую строчку группы, воспользовавшись крупным поражением «Элсата».

«Рома» - «Лагуна»

«Зенит» - «Меркурий»

В группах С, Е и F обе команды - обладательницы путевок были известны уже после четвертого тура. Amstel, переигравший решившего задачу по выходу из группы D «Брестводстрой», стал обладателем второй путевки.

«БПН» - «Алвитолия»

Лишились каких-либо шансов на выход в следующий раунд подопечные Владимира Люкевича команда PKS «Pogon», «БПН-Задрата», «молочники», «Сенаторс-Клише», у которых по-прежнему в графе набранных баллов «ноль», и новичок «Элитки» команда «Южный-Дорожник». Поэтому борьба за сохранение места в Elite League и путевки в плей-офф в заключительном туре обещает быть очень интересной.

«Нива» - «Погонь»

«ДЖОФРЕ» - «Сахарный завод»

«Южный» - «Локомотив»

Результаты матчей 5-го тура: «Гефест» - «Канталь-Союз» - 2:2 (2:2); ФК «Нива» - PKS «Pogon» - 2:2 (0:0); «БПК-Лагуна» - «Рома» - 3:0 (1:0); «Элсат» - ФК «Волга» - 0:6 (0:2); «Сахарный завод» - «Джофре» - 1:6 (0:3); «Алвитолия» - «БПН-Задрата» - 2:1 (0:0); «Брестводстрой» - Amstel - 0:2 (0:1); «Савушкин продукт» - «VTA-Ковердяки» - 1:5 (0:3); «Сенаторс-Клише» - «Шанс-Авто» (Ковель) - 2:6 (1:2); «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Меркурий» - 0:1 (0:0); «Южный-Дорожник» - «Локомотив» - 1:4 (1:1); «Брестжилстрой» - «Брестмясокомбинат» - 1:1 (0:1).

Положение команд в группах после 5-го тура:

Группа А: 1. «Гефест» - 9 очков, 2. ФК «Нива» - 8, 3. «Канталь-Союз» - 6, 4. PKS «Pogon» - 2.

Группа В: 1. ФК «Волга» - 10, 2. «БПК-Лагуна» - 7, 3. «Элсат» - 5, 4. «Рома» - 5.

Группа С: 1. «ДЖОФРЕ» - 15, 2. «Сахарный завод» - 9, 3. «Алвитолия» - 4, 4. «БПН-Задрата» - 1.

Группа D: 1. Amstel - 10, 2. «Брестводстрой» - 10, 3. «VTA-Ковердяки» - 6, 4. «Савушкин продукт» - 3.

Группа Е: 1. «Меркурий» - 13, 2. «Шанс-Авто» (Ковель) – 12, 3. «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - 4, 4. «Сенаторс-Клише» - 0.

Группа F: 1. «Брестжилстрой» - 9, 2. «Брестмясокомбинат» - 9, 3. «Локомотив» - 6, 4. «Южный-Дорожник» - 3.

Анонс заключительного 6-го тура:

Группа А: ФК «Нива» - «Гефест», PKS «Pogon» - «Канталь-Союз».

Группа В: ФК «Волга» - «Рома»; «Элсат» - «БПК-Лагуна».

Группа С: «Джофре» - «БПН-Задрата», «Сахарный завод» - «Алвитолия».

Группа D: «Брестводстрой» - «Савушкин продукт», «Amstel» - «VTA-Ковердяки».

Группа Е: «Меркурий» - «Шанс-Авто» (Ковель), «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Сенаторс-Клише».

Группа F: «Брестжилстрой» - «Локомотив»; «Брестмясокомбинат» - «Южный-Дорожник».

Группа А И В Н П М О 1. Гефест 5 2 3 0 22-17 9 2. ФК «Нива» 5 2 2 1 14-9 8 3. Канталь-Союз 5 1 3 1 14-15 6 4. PKS «Pogon» 5 0 2 3 14-23 2

Группа В И В Н П М О 1. ФК «Волга» 5 3 1 1 19-10 10 2. БПК-Лагуна 5 2 1 2 9-9 7 3. Элсат 5 1 2 2 9-15 5 4. Рома 5 1 2 2 7-10 5

Группа С И В Н П М О 1. Джофре 5 5 0 0 28-10 15 2. Сахарный завод 5 3 0 2 17-17 9 3. Алвитолия 5 1 1 3 9-20 4 4. БПН-Задрата 5 0 1 4 8-15 1

Группа D И В Н П М О 1. Amstel 5 3 1 1 13-3 10 2. Брестводстрой 5 3 1 1 13-8 10 3. VTA-Ковердяки 5 2 0 3 9-12 6 4. Савушкин продукт 5 1 0 4 4-16 3

Группа Е И В Н П М О 1. Меркурий 5 4 1 0 15-7 13 2. Шанс-Авто (Ковель) 5 4 0 1 26-8 12 3. Zenit-ПМК-21 (Пружаны) 5 1 1 3 6-18 4 4. Сенаторс-Клише 5 0 0 5 5-19 0