После очередного тура определились еще два участника плей-офф Elite League
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
Фото: Геннадий КОЗЛОВСКИЙ / amatar.info
Все ближе развязка футбольных баталий Elite League. В пятом туре группового этапа, прошедшем 18 декабря, путевками в нокаут-раунд обзавелись еще две команды.
По результатам прошедших в воскресенье матчей к участникам плей-офф «Гефесту», «Джофре», «Сахарному заводу», «Брестводстрою», «Меркурию», ковельскому «Шанс-Авто», «Брестжилстрою» и «Брестмясокомбинату» присоединились ФК «Волга» и Amstel.
В квартете А борьбу за вторую путевку ведут два коллектива - «Нива» и «Канталь-Союз», которые в междусобойчике не выявили победителя. Существенные рокировки произошли лишь в квартете В, где первую строчку застолбили «волжане», нокаутировав своего соперника. А «БПК-Лагуна» благодаря виктории над «Ромой» сумела переместиться на вторую строчку группы, воспользовавшись крупным поражением «Элсата».
В группах С, Е и F обе команды - обладательницы путевок были известны уже после четвертого тура. Amstel, переигравший решившего задачу по выходу из группы D «Брестводстрой», стал обладателем второй путевки.
Лишились каких-либо шансов на выход в следующий раунд подопечные Владимира Люкевича команда PKS «Pogon», «БПН-Задрата», «молочники», «Сенаторс-Клише», у которых по-прежнему в графе набранных баллов «ноль», и новичок «Элитки» команда «Южный-Дорожник». Поэтому борьба за сохранение места в Elite League и путевки в плей-офф в заключительном туре обещает быть очень интересной.
Результаты матчей 5-го тура: «Гефест» - «Канталь-Союз» - 2:2 (2:2); ФК «Нива» - PKS «Pogon» - 2:2 (0:0); «БПК-Лагуна» - «Рома» - 3:0 (1:0); «Элсат» - ФК «Волга» - 0:6 (0:2); «Сахарный завод» - «Джофре» - 1:6 (0:3); «Алвитолия» - «БПН-Задрата» - 2:1 (0:0); «Брестводстрой» - Amstel - 0:2 (0:1); «Савушкин продукт» - «VTA-Ковердяки» - 1:5 (0:3); «Сенаторс-Клише» - «Шанс-Авто» (Ковель) - 2:6 (1:2); «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Меркурий» - 0:1 (0:0); «Южный-Дорожник» - «Локомотив» - 1:4 (1:1); «Брестжилстрой» - «Брестмясокомбинат» - 1:1 (0:1).
Положение команд в группах после 5-го тура:
Группа А: 1. «Гефест» - 9 очков, 2. ФК «Нива» - 8, 3. «Канталь-Союз» - 6, 4. PKS «Pogon» - 2.
Группа В: 1. ФК «Волга» - 10, 2. «БПК-Лагуна» - 7, 3. «Элсат» - 5, 4. «Рома» - 5.
Группа С: 1. «ДЖОФРЕ» - 15, 2. «Сахарный завод» - 9, 3. «Алвитолия» - 4, 4. «БПН-Задрата» - 1.
Группа D: 1. Amstel - 10, 2. «Брестводстрой» - 10, 3. «VTA-Ковердяки» - 6, 4. «Савушкин продукт» - 3.
Группа Е: 1. «Меркурий» - 13, 2. «Шанс-Авто» (Ковель) – 12, 3. «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - 4, 4. «Сенаторс-Клише» - 0.
Группа F: 1. «Брестжилстрой» - 9, 2. «Брестмясокомбинат» - 9, 3. «Локомотив» - 6, 4. «Южный-Дорожник» - 3.
Анонс заключительного 6-го тура:
Группа А: ФК «Нива» - «Гефест», PKS «Pogon» - «Канталь-Союз».
Группа В: ФК «Волга» - «Рома»; «Элсат» - «БПК-Лагуна».
Группа С: «Джофре» - «БПН-Задрата», «Сахарный завод» - «Алвитолия».
Группа D: «Брестводстрой» - «Савушкин продукт», «Amstel» - «VTA-Ковердяки».
Группа Е: «Меркурий» - «Шанс-Авто» (Ковель), «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Сенаторс-Клише».
Группа F: «Брестжилстрой» - «Локомотив»; «Брестмясокомбинат» - «Южный-Дорожник».
|
Группа А
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Гефест
|
5
|
2
|
3
|
0
|
22-17
|
9
|
2.
|
ФК «Нива»
|
5
|
2
|
2
|
1
|
14-9
|
8
|
3.
|
Канталь-Союз
|
5
|
1
|
3
|
1
|
14-15
|
6
|
4.
|
PKS «Pogon»
|
5
|
0
|
2
|
3
|
14-23
|
2
|
Группа В
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
ФК «Волга»
|
5
|
3
|
1
|
1
|
19-10
|
10
|
2.
|
БПК-Лагуна
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-9
|
7
|
3.
|
Элсат
|
5
|
1
|
2
|
2
|
9-15
|
5
|
4.
|
Рома
|
5
|
1
|
2
|
2
|
7-10
|
5
|
Группа С
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Джофре
|
5
|
5
|
0
|
0
|
28-10
|
15
|
2.
|
Сахарный завод
|
5
|
3
|
0
|
2
|
17-17
|
9
|
3.
|
Алвитолия
|
5
|
1
|
1
|
3
|
9-20
|
4
|
4.
|
БПН-Задрата
|
5
|
0
|
1
|
4
|
8-15
|
1
|
Группа D
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Amstel
|
5
|
3
|
1
|
1
|
13-3
|
10
|
2.
|
Брестводстрой
|
5
|
3
|
1
|
1
|
13-8
|
10
|
3.
|
VTA-Ковердяки
|
5
|
2
|
0
|
3
|
9-12
|
6
|
4.
|
Савушкин продукт
|
5
|
1
|
0
|
4
|
4-16
|
3
|
Группа Е
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Меркурий
|
5
|
4
|
1
|
0
|
15-7
|
13
|
2.
|
Шанс-Авто (Ковель)
|
5
|
4
|
0
|
1
|
26-8
|
12
|
3.
|
Zenit-ПМК-21 (Пружаны)
|
5
|
1
|
1
|
3
|
6-18
|
4
|
4.
|
Сенаторс-Клише
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5-19
|
0
|
Группа F
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Брестжилстрой
|
5
|
3
|
1
|
1
|
15-11
|
9
|
2.
|
Брестмясокомбинат
|
5
|
3
|
1
|
1
|
8-5
|
9
|
3.
|
Локомотив
|
5
|
2
|
0
|
3
|
13-10
|
6
|
4.
|
Южный-Дорожник
|
5
|
1
|
0
|
4
|
6-16
|
3
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