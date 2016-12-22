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После очередного тура определились еще два участника плей-офф Elite League

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

Фото: Геннадий КОЗЛОВСКИЙ / amatar.info

Все ближе развязка футбольных баталий Elite League. В пятом туре группового этапа, прошедшем 18 декабря, путевками в нокаут-раунд обзавелись еще две команды. 

По результатам прошедших в воскресенье матчей к участникам плей-офф «Гефесту», «Джофре», «Сахарному заводу», «Брестводстрою», «Меркурию», ковельскому «Шанс-Авто», «Брестжилстрою» и «Брестмясокомбинату» присоединились ФК «Волга» и Amstel.

В квартете А борьбу за вторую путевку ведут два коллектива - «Нива» и «Канталь-Союз», которые в междусобойчике не выявили победителя. Существенные рокировки произошли лишь в квартете В, где первую строчку застолбили «волжане», нокаутировав своего соперника. А «БПК-Лагуна» благодаря виктории над «Ромой» сумела переместиться на вторую строчку группы, воспользовавшись крупным поражением «Элсата».

«Рома» - «Лагуна»

«Рома» - «Лагуна»

«Зенит» - «Меркурий»

«Зенит» - «Меркурий»

В группах С, Е и F обе команды - обладательницы путевок были известны уже после четвертого тура. Amstel, переигравший решившего задачу по выходу из группы D «Брестводстрой», стал обладателем второй путевки.

«БПН» - «Алвитолия»

«БПН» - «Алвитолия»

Лишились каких-либо шансов на выход в следующий раунд подопечные Владимира Люкевича команда PKS «Pogon», «БПН-Задрата», «молочники», «Сенаторс-Клише», у которых по-прежнему в графе набранных баллов «ноль», и новичок «Элитки» команда «Южный-Дорожник». Поэтому борьба за сохранение места в Elite League и путевки в плей-офф в заключительном туре обещает быть очень интересной.

«Нива» - «Погонь»

«Нива» - «Погонь»

«ДЖОФРЕ» - «Сахарный завод»

«ДЖОФРЕ» - «Сахарный завод»

«Южный» - «Локомотив»

«Южный» - «Локомотив»

 

Результаты матчей 5-го тура: «Гефест» - «Канталь-Союз» - 2:2 (2:2); ФК «Нива» - PKS «Pogon» - 2:2 (0:0); «БПК-Лагуна» - «Рома» - 3:0 (1:0); «Элсат» - ФК «Волга» - 0:6 (0:2); «Сахарный завод» - «Джофре» - 1:6 (0:3); «Алвитолия» - «БПН-Задрата» - 2:1 (0:0); «Брестводстрой» - Amstel - 0:2 (0:1); «Савушкин продукт» - «VTA-Ковердяки» - 1:5 (0:3); «Сенаторс-Клише» - «Шанс-Авто» (Ковель) - 2:6 (1:2); «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Меркурий» - 0:1 (0:0); «Южный-Дорожник» - «Локомотив» - 1:4 (1:1); «Брестжилстрой» - «Брестмясокомбинат» - 1:1 (0:1).

 

Положение команд в группах после 5-го тура:

Группа А: 1. «Гефест» - 9 очков, 2. ФК «Нива» - 8, 3. «Канталь-Союз» - 6, 4. PKS «Pogon» - 2.

Группа В: 1. ФК «Волга» - 10, 2. «БПК-Лагуна» - 7, 3. «Элсат» - 5, 4. «Рома» - 5.

Группа С: 1. «ДЖОФРЕ» - 15, 2. «Сахарный завод» - 9, 3. «Алвитолия» - 4, 4. «БПН-Задрата» - 1.

Группа D: 1. Amstel - 10, 2. «Брестводстрой» - 10, 3. «VTA-Ковердяки» - 6, 4. «Савушкин продукт» - 3.

Группа Е: 1. «Меркурий» - 13, 2. «Шанс-Авто» (Ковель) – 12, 3. «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - 4, 4. «Сенаторс-Клише» - 0.

Группа F: 1. «Брестжилстрой» - 9, 2. «Брестмясокомбинат» - 9, 3. «Локомотив» - 6, 4. «Южный-Дорожник» - 3.

 

Анонс заключительного 6-го тура:

Группа А: ФК «Нива» - «Гефест», PKS «Pogon» - «Канталь-Союз».

Группа В: ФК «Волга» - «Рома»; «Элсат» - «БПК-Лагуна».

Группа С: «Джофре» - «БПН-Задрата», «Сахарный завод» - «Алвитолия».

Группа D: «Брестводстрой» - «Савушкин продукт», «Amstel» - «VTA-Ковердяки».

Группа Е: «Меркурий» - «Шанс-Авто» (Ковель), «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Сенаторс-Клише».

Группа F: «Брестжилстрой» - «Локомотив»; «Брестмясокомбинат» - «Южный-Дорожник».

 

 

 

 

Группа А

И

В

Н

П

М

О

1.

Гефест

5

2

3

0

22-17

9

2.

ФК «Нива»

5

2

2

1

14-9

8

3.

Канталь-Союз

5

1

3

1

14-15

6

4.

PKS «Pogon»

5

0

2

3

14-23

2

 

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1.

ФК «Волга»

5

3

1

1

19-10

10

2.

БПК-Лагуна

5

2

1

2

9-9

7

3.

Элсат

5

1

2

2

9-15

5

4.

Рома

5

1

2

2

7-10

5

 

Группа С

И

В

Н

П

М

О

1.

Джофре

5

5

0

0

28-10

15

2.

Сахарный завод

5

3

0

2

17-17

9

3.

Алвитолия

5

1

1

3

9-20

4

4.

БПН-Задрата

5

0

1

4

8-15

1

 

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1.

Amstel

5

3

1

1

13-3

10

2.

Брестводстрой

5

3

1

1

13-8

10

3.

VTA-Ковердяки

5

2

0

3

9-12

6

4.

Савушкин продукт

5

1

0

4

4-16

3

 

Группа Е

И

В

Н

П

М

О

1.

Меркурий

5

4

1

0

15-7

13

2.

Шанс-Авто (Ковель)

5

4

0

1

26-8

12

3.

Zenit-ПМК-21 (Пружаны)

5

1

1

3

6-18

4

4.

Сенаторс-Клише

5

0

0

5

5-19

0

 

Группа F

И

В

Н

П

М

О

1.

Брестжилстрой

5

3

1

1

15-11

9

2.

Брестмясокомбинат

5

3

1

1

8-5

9

3.

Локомотив

5

2

0

3

13-10

6

4.

Южный-Дорожник

5

1

0

4

6-16

3
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