Общество Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Министерство труда и соцзащиты: повышение пенсионного возраста позволит не уменьшать пенсии

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Людмила СЕЛЕХ

В 2016 году на 100 работающих приходится 62 пенсионера

В 2016 году на 100 работающих приходится 62 пенсионера // Фото: tut.by

«Повышение пенсионного возраста позволит не уменьшать пенсии в условиях старения населения», - сообщил во время онлайн-конференции на сайте БелТА заместитель министра труда и социальной защиты населения Беларуси Валерий Ковальков.

По словам чиновника, решение о повышении минимального требуемого стажа до 20 лет работы с уплатой взносов продиктовано, в первую очередь, демографическими изменениями - старением населения, увеличением общей продолжительности жизни и соответственно периода получения пенсии.

 

«Сегодня пенсию у нас получают в среднем около 20 лет. Что касается будущего, то, по прогнозам демографов, тенденция роста

продолжительности жизни сохранится. В этой связи от вопросов, связанных с корректировкой стажа, в перспективе, вероятно, также не уйти», - отметил Ковальков.

По словам замминистра, решение о постепенном, по 6 месяцев в год, повышении пенсионного возраста было принято с учетом емкости рынка труда: «При этом нужно учитывать, что уже сегодня занятость среди «новых» пенсионеров достаточно высокая. В первый год после назначения пенсии продолжают работать около 70% женщин и более половины мужчин. При повышении пенсионного возраста группа таких работников, которые и не намеревались оставить рынок труда, будет, как и сегодня, продолжать работать».

По словам заместителя начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Ларисы Яшковой, если в 1990 году на 100 работников приходилось 46 пенсионеров, в текущем году (по оценке) - 62 пенсионера. 

«Ожидается, что повышение пенсионного возраста сдержит рост нагрузки на работников», - отметила Яшкова.

По данным министерства, в период до 2022 года пенсия по возрасту будет назначаться примерно 55 тыс. человек ежегодно.

Напомним, 1 января 2017 года вступает в силу указ президента №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», который предусматривает поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами - 58 лет. Аналогично (на 3 года за 6 лет) увеличен возраст, дающий право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Общество"

Календарь основных католических праздников на 2017 год

В новый год - с новой коммуналкой

Минские школьники будут бесплатно ездить в городском транспорте. Брестским такой подарок не светит

Віншаванне з Раством ад настаяцеля рымска-каталіцкага прыхода імя Багародзіцы ў Брэсце

Што рабіць, калі ліст з падатковых органаў прыйшоў, але ты не тунеядзец?

Областное управление ЖКХ, экономя на безопасности, волынит с ремонтом ступенек крыльца здания

Что волнует жителей Бреста и области? Подробности прямой линии с главой Брестчины Анатолием Лисом

Двухлетнему Жене Беласику из д. Черни Брестского района срочно нужна помощь!

Отмечаем Рождество: Пусть не в Германии, но по-немецки

В России не платящих налогов граждан исключат из пенсионной системы

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
На выставке собрано около 200 произведений
На выставке собрано около 200 произведений (Фото: Вадим ЯКУБЕНОК)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  26.12.16   27.12.16
EUR1 Евро2,03382,0378
USD1 Доллар США1,94801,9434
RUB100 Российских рублей3,20083,1948
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня