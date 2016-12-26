Министерство труда и соцзащиты: повышение пенсионного возраста позволит не уменьшать пенсии
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Людмила СЕЛЕХ
В 2016 году на 100 работающих приходится 62 пенсионера // Фото: tut.by
«Повышение пенсионного возраста позволит не уменьшать пенсии в условиях старения населения», - сообщил во время онлайн-конференции на сайте БелТА заместитель министра труда и социальной защиты населения Беларуси Валерий Ковальков.
По словам чиновника, решение о повышении минимального требуемого стажа до 20 лет работы с уплатой взносов продиктовано, в первую очередь, демографическими изменениями - старением населения, увеличением общей продолжительности жизни и соответственно периода получения пенсии.
«Сегодня пенсию у нас получают в среднем около 20 лет. Что касается будущего, то, по прогнозам демографов, тенденция роста
продолжительности жизни сохранится. В этой связи от вопросов, связанных с корректировкой стажа, в перспективе, вероятно, также не уйти», - отметил Ковальков.
По словам замминистра, решение о постепенном, по 6 месяцев в год, повышении пенсионного возраста было принято с учетом емкости рынка труда: «При этом нужно учитывать, что уже сегодня занятость среди «новых» пенсионеров достаточно высокая. В первый год после назначения пенсии продолжают работать около 70% женщин и более половины мужчин. При повышении пенсионного возраста группа таких работников, которые и не намеревались оставить рынок труда, будет, как и сегодня, продолжать работать».
По словам заместителя начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Ларисы Яшковой, если в 1990 году на 100 работников приходилось 46 пенсионеров, в текущем году (по оценке) - 62 пенсионера.
«Ожидается, что повышение пенсионного возраста сдержит рост нагрузки на работников», - отметила Яшкова.
По данным министерства, в период до 2022 года пенсия по возрасту будет назначаться примерно 55 тыс. человек ежегодно.
Напомним, 1 января 2017 года вступает в силу указ президента №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», который предусматривает поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами - 58 лет. Аналогично (на 3 года за 6 лет) увеличен возраст, дающий право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет.
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