Двухлетнему Жене Беласику из д. Черни Брестского района срочно нужна помощь!

У Жени очень редкое генетическое заболевание - туберозный склероз, симптоматическая эпилепсия с частыми генерализованными приступами. До мая этого года малышу помогал дорогостоящий французский препарат. Однако в конце весны приступы не просто вернулись, а стали все чаще и сильнее.

Компьютерная томография показала в головном мозге Жени множество образований. Вердикт врачей - срочная операция.

В Беларуси пациенту с таким диагнозом врачи помочь не могут. В поисках спасения сына семья Беласик еще в начале прошлого года вышла на московского врача-невролога Марину Дорофееву, которая является узкопрофильным специалистом по лечению туберозного склероза. Именно Марина Юрьевна назначила препарат, который дал Жене возможность жить без приступов и развиваться, а родителям - надежду на то, что худшее уже позади. Теперь, когда эффективное лекарство перестало помогать мальчику, специалист предложила радикальный вариант борьбы с болезнью. Но делать операцию надо срочно: образования в мозге очень быстро затвердевают, промедление чревато осложнениями для малыша. А семье Беласик самой не под силу так быстро собрать необходимую для лечения в Москве сумму.

Стоимость двухэтапного оперативного вмешательства - около 45 тыс. долларов. Первый этап включает в себя изготовление специального медицинского материала, который будет сделан специально для Жени Беласика. Е го стоимость - 1млн 231 тыс. 221 российский рубль, или более 20 тыс. долларов по нынешнему курсу. Эти деньги нужно перечислить очень срочно - до 6 января 2017 года. Процесс изготовления занимает 4 - 6 недель. Как только материал будет готов, Женю положат в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу на операцию. Родителям озвучили предварительную цену за все лечение - примерно 45 тыс. долларов. На сегодняшний день семье своими силами удалось собрать около 8 тыс. долларов.

5 января Жене исполнится три года. Подарите ему возможность победить страшную болезнь

Поиск средств активно продолжается: родители и подключившиеся к ним неравнодушные люди пишут письма о помощи в специализириванные фонды, распространяют информацию с просьбами о помощи в соцсетях. Выставлен на продажу дом, принадлежащий дедушке и бабушке Жени. Надежда есть. Однако родные мальчика боятся, что не успеют собрать эти $20 тысяч с лишним к 6 января. Но мы знаем: если каждый, кто прочитает о сборе средств для Жени Беласика откликнется, все получится.

5 января у Жени день рождения - ему исполнится 3 года. Больше всего на свете любящие мальчика люди хотели бы подарить ему в этот день очень дорогой подарок - возможность победить болезнь, расти и развиваться, как другие дети. Поможем этой мечте осуществится! Не бойтесь, что ваше пожертвование слишком маленькое - каждая копейка, каждый рубль приближают Женю Беласика к выздоровлению.

Делать операцию Жене надо срочно. Каждая копейка, каждый рубль приближают мальчика к выздоровлению

Более подробная информация о Жене Беласике на его странице.

Самый простой способ помочь мальчику - пополнить счет мобильного телефона МТС +37529-224-74-78. Для связи этот номер не используется, он привязан к благотворительным счетам ОАО «Беларусбанк». Зарегистрирован на дедушку, Леонова Виктора Михайловича.

Благотворительные счета открыты в филиале 100 «Беларусбанк» - г.Брест, ул.Московская, 202; УНП 200246676; МФО 150501246:

- белорусские рубли - транзитный счет 3819382124630 на благотворительный счет 000107 в отделении 100/186, бессрочный;

- российские рубли - транзитный счет 3819382104878 на благотворительный счет 000073 в отделении 100/186, бессрочный;

- доллары США - транзитный счет 3819382104878 на благотворительный счет 000161 в отделении 100/186, бессрочный;

- евро - транзитный счет 3819382104878 на благотворительный счет 00069 в отделении 100/186, бессрочный;

Назначение платежа - для сбора средств на обследование и операцию сына Беласика Евгения Александровича. Счета открыты на имя мамы Беласик Елены Викторовны.

Возможен перевод на карту Master Card «Белгазпромбанк» №5299 2289 9050 9172 срок до 08/18 на имя Беласик Елена (мама) или перевод на карту Белкарт «Белагропромбанк» №9112 1100 1932 5086 срок действия 08/19 на имя Беласик Александр (папа).

Адрес почтового перевода:

225001, Брестская обл., Брестский район, деревня Черни

ул. Пионерская, 10а, кв.25

Беласик Елена Викторовна (мама)