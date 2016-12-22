Общество Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Еўрапейскае апытанне Generation What выяўляе надзвычайныя рэчы

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: На правах рекламы

Інтэрактыўны праект-апытанне Generation What? стартаваў у Францыі ў 2013 годзе. У ім каля 140 пытанняў: пра сям’ю, кар’еру, палітыку, тэхналогіі, рэлігію, секс і грошы.

Тады ў даследаванні паўдзельнічала каля 250 000 французаў. У 2016 годзе стваральнікі вырашылі працягнуць апытанне, цяпер ужо па ўсёй Еўропе, у тым ліку і ў Беларусі. На дадзены момант у апытанні паўдзельнічала 880 000 еўрапейцаў, уключна больш за 15 000 беларусаў. Вось некалькі цікавых фактаў пра «пакаленне 18–34».

 На сайце Generation-what.eu вы можаце прыняць удзел у апытанні, а таксама паглядзець усе вынікі.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Общество"

В России не платящих налогов граждан исключат из пенсионной системы

Сколько стоит Дед Мороз в Бресте?

Биометрические паспорта и национальные ID-карты появятся в Беларуси к концу 2018 года

Новогодний прием для одаренных детей состоится в Брестском горисполкоме

Оплачивать услуги через систему ЕРИП стало проще

Больше половины жилья, введенного в эксплуатацию на Брестчине, построено для нуждающихся

Клятву учащихся военно-патриотических классов произнесли 20 брестских школьников

Дивиденды с табачным душком. Благие намерения брестчанина привели его к преступлению

В Бресте продавцы сети «Табак» мерзнут в неотапливаемых павильонах, но жаловаться боятся, чтоб не уволили

Станислав Шушкевич о распаде Советского Союза

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня