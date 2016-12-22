Еўрапейскае апытанне Generation What выяўляе надзвычайныя рэчы

Інтэрактыўны праект-апытанне Generation What? стартаваў у Францыі ў 2013 годзе. У ім каля 140 пытанняў: пра сям’ю, кар’еру, палітыку, тэхналогіі, рэлігію, секс і грошы.

Тады ў даследаванні паўдзельнічала каля 250 000 французаў. У 2016 годзе стваральнікі вырашылі працягнуць апытанне, цяпер ужо па ўсёй Еўропе, у тым ліку і ў Беларусі. На дадзены момант у апытанні паўдзельнічала 880 000 еўрапейцаў, уключна больш за 15 000 беларусаў. Вось некалькі цікавых фактаў пра «пакаленне 18–34».

На сайце Generation-what.eu вы можаце прыняць удзел у апытанні, а таксама паглядзець усе вынікі.