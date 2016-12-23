Что волнует жителей Бреста и области? Подробности прямой линии с главой Брестчины Анатолием Лисом

Очередная прямая линия с руководителем области прошла в субботу 17 декабря. Чуть более чем за три часа Анатолий Лис ответил на вопросы 32 звонивших. В преддверии Нового года самым популярным оказался вопрос работы бань в сельской местности. Его задали 6 человек из разных уголков Брестчины.

От бань до ортопеда

Как выяснилось, проблема бань связана с их нерентабельностью. В деревнях, особенно, где есть блага цивилизации, любителей пара немного. При низкой посещаемости затраты ложатся на коммунальников. Однако, видя, что это проблема не одного населенного пункта, Анатолий Лис поручил ЖКХ искать выход из ситуации. Пока что закрытые бани возобновят свою работу, однако в интересах самих парильщиков организоваться и повысить их посещаемость, чтобы помочь коммунальникам снизить себестоимость одной помывки.

«Бани должны работать, тем более в крупных населенных пунктах, агрогородках», - резюмировал председатель облисполкома.

Звонили люди и с просьбами помочь продлить контракт (Ганцевичи), отменить штраф за неуплату вывоза мусора (Кобринский район), справиться с соседом и его собакой (Барановичи), выделить землю под выращивание сельхозпродукции или хотя бы заменить имеющиеся 50 соток на такой же участок в другом месте (аг. Ольшаны). Жаловались даже на стоматолога-ортопеда (аг. Мотоль).

Несколько человек позвонили, чтобы поблагодарить Анатолия Лиса за решение вопросов, поднятых во время предыдущих прямых линий. Пенсионер из Бреста сказал «большое спасибо за заботу о ветеранах и за прекрасное оформление города к новогодним праздникам».

На одних экономим, а другие ходят в майках

У брестчанки, проживающей в многоэтажном доме №18 по ул. Луцкой, холодно в квартире. Муж женщины - сердечник. 10 лет назад она была вынуждена продать 4-комнатную квартиру, чтобы сделать ему операцию. В купленной на Ковалевке двухкомнатной квартире сначала было даже жарко. А потом установили «какую-то систему», и в квартирах, расположенных по стояку, стало холодно. В ЖЭСе отвечают, что так работает автоматика.

«Я не то что зловредничаю или хочу жары. Стены у нас летние. А хотелось бы хоть чуть теплые. Соседи ходят в майках, а я своего мужа-сердечника кутаю. Приходят проверять с термометром - температура чуть больше 18. Я сегодня им позвонила и говорю: «Неужели надо тревожить больших людей?» Но я вынуждена из-за мужа. И тогда они сказали, что есть распоряжение облисполкома», - рассказала о своей проблеме женщина.

Анатолий Лис пояснил, что действительно есть решение и облисполкома, и Совета министров об экономии энергоресурсов.

«Но это не значит экономить так, чтобы было холодно. Есть нормы установленные - 18 градусов в помещении, и они должны соблюдаться. А то, что вы говорите, перекосы: у одного - жарко, у другого - 18. Это надо устранять. На одних экономим, а другие ходят в майках», - сказал Анатолий Лис. С данной проблемой поручено разобраться коммунальникам.

Хоронят на коммерческой основе?

Юрий Михайлович из д. Каменица-Жировецкая Брестского района позвонил с «немножко грустным» вопросом.

«Лет 5 назад у нас было собрание с председателем сельского совета, с ЖКХ. Было отведено место для захоронения на нашем местном кладбище именно для населения сельсовета. И вроде бы часть оставили для других. По сей день город там хоронит каждый день. Место, которое было отведено, практически полностью захоронено, остался квадрат примерно 30 на 30».

Юрий Михайлович возмущался: на каком основании город хоронит на деревенском кладбище? По его прогнозу, не пройдет и полугода, и сельсовет будет просить новое место под захоронение.

Анатолий Лис пообещал разобраться с вопросом, который находится в компетенции райисполкома.

«На какую коммерческую основу они перешли, что хоронят людей из города, я не знаю, но разберусь. Если родственники там из деревни, тогда этот вопрос снимается», - сказал председатель облисполкома и заметил, что при желании можно найти на данном кладбище родственников «в десятом колене».

Когда в агрогородке Лядец газ подключат наконец?

Пенсионерка Любовь Павловна из агрогородка Лядец Столинского района позвонила, в том числе по поручению соседей, спросить «насчет газа».

«У нас в районной газете «Навіны Палесся» уже было, может, в трех заметках, что агрогородок Лядец газифицирован. Но это же неправда. К деревне-то газ подведен, к одному дому пробно подключен - и все».

По словам женщины, этот вопрос жители Лядца поднимали летом в райисполкоме. На что руководство развело руками: извините, кризис. Два года назад с целью газификации в агрогородке был создан кооператив. За это время соседние населенные пункты уже подключились, а про Лядец «даже не слышно».

Председатель облисполкома заверил, что к вопросу газификации агрогородка вернутся и все будет сделано по закону.

«Научпром» немножко подожмем

Житель Бреста Владислав Валерьевич позвонил, чтобы рассказать о недобросовестном застройщике. При помощи долевого строительства он приобрел квартиру в доме по ул. Московской, 384а, который построило ООО «Научпром». Проблема в том, что в его квартире на всех стенах появились очень большие трещины, уличный воздух заходит внутрь помещений. Обращения к застройщику и в горисполком результатов не принесли.

«К нам в квартиру просто ходят, осматривают эти трещины, никаких замеров не производилось, ничего не делается. Есть еще трещины в других квартирах, но они минимальны и не столь значительны, как у меня. Когда мы обращались в «Научпром», нам ответили, что это не их проблемы», - сообщил брестчанин.

Между тем, согласно договору, на дом еще действует гарантия.

«Хорошо, мы этот «Научпром» немножко подожмем, чтобы они с вами более конкретно разбирались по каждой квартире, - ответил Анатолий Лис и поручил городскому строительному комплексу разобраться с застройщиком, по которому и раньше были вопросы: - Иначе они больше ничего строить не будут».