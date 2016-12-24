Областное управление ЖКХ, экономя на безопасности, волынит с ремонтом ступенек крыльца здания

Ступени крыльца офисного здания по ул. Дзержинского, 14 в Бресте разрушаются уже не первый год. Однако областное управление ЖКХ приводить их в нормальное состояние не спешит.

В редакцию «БГ» обратился брестчанин Евгений Цветков и рассказал, что его попытка ускорить ремонт ступенек через обращение на прямую телефонную линию, проводимую властями, реального результата так и не дала. Он пояснил, что еще весной прошлого года, когда проходил мимо общественного здания по ул. Дзержинского, 14, к нему обратилась пожилая женщина и попросила помочь ей взобраться по ступенькам крыльца. Она пояснила, что идет туда за санаторной путевкой.

«Действительно, в этом здании находится областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, - пояснил Евгений Васильевич. - А это значит, что зачастую по этим ступенькам приходится подниматься пожилым людям, страдающим тем или иным заболеванием, инвалидам. Женщина мне сказала, что она потому и просит меня помочь, что раньше два раза падала на крыльце. Это и не мудрено упасть, как сказал один поэт, «на лестнице такой, что черт сломает ногу». По таким ступеням тяжело подниматься даже здоровому человеку».

Вот так выглядят ступеньки крыльца у здания по ул. Дзержинского,14. Представьте, как по ним карабкаются люди в гололед

Крыльцо здания по ул. Дзержинского, 14 в Бресте. Мужчина поднимается осторожно, не спеша. Мало того, что крыльцо непомерно высокое, так еще и ступеньки вдрызг разбиты

На крыльцо можно подняться и с противоположной стороны, но там состояние ступенек ничуть не лучше

Выждав некоторое время и увидев, что ничего не меняется, Евгений Васильевич как человек с активной жизненной позицией в октябре текущего года обратился на прямую телефонную линию, которая проводилась заместителем главы администрации Ленинского района Бреста Сергеем Потапчуком, и поднял вопрос ремонта ступеней.

Ему ответили, что здание находится в ведении областного ЖКХ, а оно, дескать, администрации района не подчиняется. Однако вскоре он получил письмо, что в управление ЖКХ отправлена просьба о принятии мер «по разрешению поднятого в обращении вопроса».

«Мне в начале декабря пришел ответ из конторы ЖКХ, в котором сказано, что они планируют привести крыльцо в порядок только во втором квартале 2017 года, - не скрывал разочарования наш собеседник. - Так ведь еще не факт, что сделают! То есть уже третий год эти «хозяева» не могут или не хотят выполнить элементарное - обеспечить безопасность людям. Не поленился и сходил в областное ЖКХ по ул. Гоголя, 2, чтобы написать по этому поводу замечание в книгу жалоб. Я просто поразился, какие средства коммунальщиками тратятся на отделку собственных офисных помещений. В то время как с приведением в порядок ступенек крыльца волынят годами».

Он добавил, что индивидуальные предприниматели и то к зимнему периоду зачастую делают временные деревянные ступеньки, накладывая на них рифленые пластмассовые. А тут государственная жилищно-коммунальная служба!

«Это показывает, как власти в лице учреждения областного масштаба пренебрежительно относятся к людям, - считает Евгений Цветков. - Сейчас зима - самый травматичный период, потому решать вопрос с ремонтом нужно срочно».

В здании по ул. Дзержинского, 14 находится не только областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, но и областное отделение Белорусского детского фонда