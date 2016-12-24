Календарь основных католических праздников на 2017 год
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016
Календарь основных католических праздников на 2017 год // Фото: s1.passion.ru
Январь
1 января Пресвятой Богородицы Девы Марии*
6 января Богоявление (Три короля)*
8 января Крещение Господне*
25 января Обращение св. ап. Павла
Февраль
2 февраля Сретение Господне**
11 февраля Лурдской Богоматери
Март
1 марта Пепельная среда (начало Великого поста)**
5 марта Первое воскресенье Великого поста
12 марта Второе воскресенье Великого поста
19 марта Третье воскресенье Великого поста
20 марта Святого Иосифа, обручника Пресвятой девы Марии*
25 марта Благовещение*
26 марта Четвертое воскресенье Великого поста
Апрель
2 апреля Пятое воскресенье Великого поста
9 апреля Вербное воскресенье**
13 апреля Великий четверг
14 апреля Страстная пятница
15 апреля Святая суббота
16 апреля Пасха. Воскресение Господне*
17 апреля Пасхальный понедельник
23 апреля Воскресение Божьего милосердия
25 апреля Марка Евангелиста
29 апреля Екатерины Сиенской
Май
3 мая Святых апостолов Филиппа и Иакова
10 мая Матери Божьей Логишинской
13 мая Матери Божьей Фатимской
14 мая Святого апостола Матфия
16 мая Андрея Боболи
25 мая Вознесение Господне*
31 мая Посещение святой Девы Марии
Июнь
4 июня Сошествие Святого Духа (Пятидесятница)*
8 июня Господа нашего Иисуса Христа, Наивысшего и вечного Пастыря
11 июня День Святой Троицы
15 июня Пресвятого Тела и Крови Христа*
23 июня Святейшего Сердца Иисуса*
24 июня Рождество святого Иоанна Крестителя*
29 июня Святых апостолов Петра и Павла*
Июль
3 июля Святого апостола Фомы
11 июля Бенедикта Нурсийского
23 июля Бригитты Шведской
25 июля Святого апостола Иакова
Август
6 августа Преображение Господне**
9 августа Терезы Бенедикты Креста
15 августа Успение Пресвятой Богородицы*
22 августа Матери Божьей Царицы*
26 августа Матери Божьей Ченстоховской
29 августа Усекновение главы Иоанна Крестителя
Сентябрь
8 сентября Рождество Пресвятой Богородицы**
12 сентября Святой имени Марии*
14 сентября Воздвижение Святого Креста Господня* (престольный)
15 сентября Божьей Матери Скорбящей
29 сентября Святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила
Октябрь
2 октября Ангелов Хранителей*
7 октября Пресвятой Девы Марии Розария
Ноябрь
1 ноября Всех святых*
2 ноября Поминовение усопших
16 ноября Божьей Матери Остробрамской
21 ноября Введение во храм Пресвятой Богородицы
26 ноября Христа Царя Вселенной*
Декабрь
3 декабря Первое воскресенье Адвента
8 декабря Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии*
10 декабря Второе воскресенье Адвента
12 декабря Матери Божьей Гваделупской
17 декабря Третье воскресенье Адвента
24 декабря Четвертое воскресенье Адвента
24 декабря Вигилия Рождества Христова**
25 декабря Рождество Христово*
26 декабря Стефана Первомученика**
27 декабря Святого апостола Иоанна Богослова
28 декабря Святых невинных младенцев Вифлеемских**
31 декабря Святого семейства*
* - торжество
** - праздник
Великий пост - с 1 марта по 15 апреля
Адвент - с 3 по 24 декабря
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Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте