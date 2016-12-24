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Календарь основных католических праздников на 2017 год

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016

Календарь основных католических праздников на 2017 год

Календарь основных католических праздников на 2017 год // Фото: s1.passion.ru

Январь

1 января Пресвятой Богородицы Девы Марии*

6 января Богоявление (Три короля)*

8 января Крещение Господне*

25 января Обращение св. ап. Павла

Февраль

2 февраля Сретение Господне**

11 февраля Лурдской Богоматери

 

 

Март

1 марта Пепельная среда (начало Великого поста)**

5 марта Первое воскресенье Великого поста

12 марта Второе воскресенье Великого поста

19 марта Третье воскресенье Великого поста

20 марта Святого Иосифа, обручника Пресвятой девы Марии*

25 марта Благовещение*

26 марта Четвертое воскресенье Великого поста

 

Апрель

2 апреля Пятое воскресенье Великого поста

9 апреля Вербное воскресенье**

13 апреля Великий четверг

14 апреля Страстная пятница

15 апреля Святая суббота

16 апреля Пасха. Воскресение Господне*

17 апреля Пасхальный понедельник

23 апреля Воскресение Божьего милосердия

25 апреля Марка Евангелиста

29 апреля Екатерины Сиенской

 

Май

3 мая Святых апостолов Филиппа и Иакова

10 мая Матери Божьей Логишинской

13 мая Матери Божьей Фатимской

14 мая Святого апостола Матфия

16 мая Андрея Боболи

25 мая Вознесение Господне*

31 мая Посещение святой Девы Марии

 

Июнь

4 июня Сошествие Святого Духа (Пятидесятница)*

8 июня Господа нашего Иисуса Христа, Наивысшего и вечного Пастыря

11 июня День Святой Троицы

15 июня Пресвятого Тела и Крови Христа*

23 июня Святейшего Сердца Иисуса*

24 июня Рождество святого Иоанна Крестителя*

29 июня Святых апостолов Петра и Павла*

 

Июль

3 июля Святого апостола Фомы

11 июля Бенедикта Нурсийского

23 июля Бригитты Шведской

25 июля Святого апостола Иакова

 

Август

6 августа Преображение Господне**

9 августа Терезы Бенедикты Креста

15 августа Успение Пресвятой Богородицы*

22 августа Матери Божьей Царицы*

26 августа Матери Божьей Ченстоховской

29 августа Усекновение главы Иоанна Крестителя

 

Сентябрь

8 сентября Рождество Пресвятой Богородицы**

12 сентября Святой имени Марии*

14 сентября Воздвижение Святого Креста Господня* (престольный)

15 сентября Божьей Матери Скорбящей

29 сентября Святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила

 

Октябрь

2 октября Ангелов Хранителей*

7 октября Пресвятой Девы Марии Розария

 

Ноябрь

1 ноября Всех святых*

2 ноября Поминовение усопших

16 ноября Божьей Матери Остробрамской

21 ноября Введение во храм Пресвятой Богородицы

26 ноября Христа Царя Вселенной*

 

Декабрь

3 декабря Первое воскресенье Адвента

8 декабря Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии*

10 декабря Второе воскресенье Адвента

12 декабря Матери Божьей Гваделупской

17 декабря Третье воскресенье Адвента

24 декабря Четвертое воскресенье Адвента

24 декабря Вигилия Рождества Христова**

25 декабря Рождество Христово*

26 декабря Стефана Первомученика**

27 декабря Святого апостола Иоанна Богослова

28 декабря Святых невинных младенцев Вифлеемских**

31 декабря Святого семейства*

 

* - торжество

** - праздник

 

Великий пост - с 1 марта по 15 апреля

Адвент - с 3 по 24 декабря 

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