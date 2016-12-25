Минские школьники будут бесплатно ездить в городском транспорте. Брестским такой подарок не светит
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Алла ВЕРСТОВА
Минские школьники будут бесплатно ездить в городском транспорте весь год. Брестским такой новогодний подарок не светит // Фото: www.tv.tvrmogilev.by
Для столичных школьников с 1 января установлен бесплатный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и в метро круглый год. Сделают ли его в ближайшее время таковым для брестских школяров, неизвестно.
Решение об освобождении от платы за проезд на автомобильном транспорте неспециализированного пользования, проще говоря, автобусах, муниципальном электрическом транспорте (троллейбусах и трамваях) и в столичном метрополитене для обучающихся в учреждениях общего среднего образования было принято Минским горсоветом от 16 ноября 2016 года №247. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале. Таким образом, внесены поправки в решение Мингорсовета от 13 сентября 2016 года №232 «О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся».
Кстати, такое же право получили и учащиеся учреждений специального образования. Этот документ начнет действовать с 1 января будущего года.
Помимо этого, с 1 сентября по 30 июня для тех, кто живет на территории Минского района, а обучается в учреждениях специального и общего среднего образования, расположенных в Минске, сохраняется право на бесплатный проезд на пригородных автобусах к месту учебы и обратно.
Корреспондент «БГ» обратилась в Брестский городской Совет депутатов, чтобы узнать, стоит ли брестским школьникам ждать от него такого же подарка к новогодним праздникам.
«Горсовет такого решения не принимал, - ответил его председатель Николай Красовский. - Мы будем рассматривать и обсуждать такого рода вопросы. Нужна примерно неделя времени, чтобы окончательно определиться какие. Мы только в минувшую пятницу получили цифры областного бюджета. Нужно подождать».
По словам начальника контрольно-ревизионной службы предприятия «Брестгортранс» Инны Бусаровой, брестские школьники с 7 лет ездят платно. Проезд может быть бесплатным в том случае, если у них есть на то справка.
«Ее выдает завуч школы, если место жительства школьника далеко от места обучения, - пояснила она. - То есть не менее одной или двух остановок, сколько именно - не важно. Указывается название остановочного пункта, откуда ребенок едет в школу и на какую остановку он прибывает. При наличии такой справки контролеры не штрафуют за бесплатный проезд».
Мы поинтересовались, может ли школьник по такой справке бесплатно ездить на занятия в спортивных секциях, кружках.
«Нет, в этом случае проезд будет платным, - ответила Инна Бусарова и добавила: - Контролеры лояльно относятся к школьникам. Такой цели, чтобы непременно оштрафовать, они не преследуют. Обычно при наличии у ребенка справки на время его проезда они не смотрят».
Уловите разницу: юные минчане с января будут бесплатно ездить не только в школу, различные секции и кружки, но и по всему городу, причем без ограничений в выходные и каникулы.
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте