Минские школьники будут бесплатно ездить в городском транспорте. Брестским такой подарок не светит

Минские школьники будут бесплатно ездить в городском транспорте весь год. Брестским такой новогодний подарок не светит // Фото: www.tv.tvrmogilev.by

Для столичных школьников с 1 января установлен бесплатный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и в метро круглый год. Сделают ли его в ближайшее время таковым для брестских школяров, неизвестно.

Решение об освобождении от платы за проезд на автомобильном транспорте неспециализированного пользования, проще говоря, автобусах, муниципальном электрическом транспорте (троллейбусах и трамваях) и в столичном метрополитене для обучающихся в учреждениях общего среднего образования было принято Минским горсоветом от 16 ноября 2016 года №247. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале. Таким образом, внесены поправки в решение Мингорсовета от 13 сентября 2016 года №232 «О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся».

Кстати, такое же право получили и учащиеся учреждений специального образования. Этот документ начнет действовать с 1 января будущего года.

Помимо этого, с 1 сентября по 30 июня для тех, кто живет на территории Минского района, а обучается в учреждениях специального и общего среднего образования, расположенных в Минске, сохраняется право на бесплатный проезд на пригородных автобусах к месту учебы и обратно.

Корреспондент «БГ» обратилась в Брестский городской Совет депутатов, чтобы узнать, стоит ли брестским школьникам ждать от него такого же подарка к новогодним праздникам.

«Горсовет такого решения не принимал, - ответил его председатель Николай Красовский. - Мы будем рассматривать и обсуждать такого рода вопросы. Нужна примерно неделя времени, чтобы окончательно определиться какие. Мы только в минувшую пятницу получили цифры областного бюджета. Нужно подождать».

По словам начальника контрольно-ревизионной службы предприятия «Брестгортранс» Инны Бусаровой, брестские школьники с 7 лет ездят платно. Проезд может быть бесплатным в том случае, если у них есть на то справка.

«Ее выдает завуч школы, если место жительства школьника далеко от места обучения, - пояснила она. - То есть не менее одной или двух остановок, сколько именно - не важно. Указывается название остановочного пункта, откуда ребенок едет в школу и на какую остановку он прибывает. При наличии такой справки контролеры не штрафуют за бесплатный проезд».

Мы поинтересовались, может ли школьник по такой справке бесплатно ездить на занятия в спортивных секциях, кружках.

«Нет, в этом случае проезд будет платным, - ответила Инна Бусарова и добавила: - Контролеры лояльно относятся к школьникам. Такой цели, чтобы непременно оштрафовать, они не преследуют. Обычно при наличии у ребенка справки на время его проезда они не смотрят».

Уловите разницу: юные минчане с января будут бесплатно ездить не только в школу, различные секции и кружки, но и по всему городу, причем без ограничений в выходные и каникулы.