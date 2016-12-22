Сколько стоит Дед Мороз в Бресте?

Увидеть Деда Мороза можно, не выезжая в Беловежскую пущу. Теперь в городе над Бугом появился свой Берестейский Дедушка - с усадьбой, елкой и кривыми зеркалами // Фото: Ирина ШАТИЛО

Встретиться с главным новогодним волшебником в эти праздничные дни мечтает каждый ребенок. Да и взрослые такой встрече будут только рады. Но это удовольствие стоит денег. А вот сколько - зависит от формата, даты и времени. «БГ» промониторила ситуацию с Дедами Морозами в Бресте и делится информацией с вами.

Способ первый: приехать к Дедушке самому

Наверное, наименее затратный вариант повидаться с самым известным новогодним персонажем - это приехать к нему в гости. Тем более что главный Дед Мороз страны обосновался как раз недалеко от Бреста - в Беловежской пуще. Посещение его поместья в национальном парке стоит 7 рублей для детей и 8,5 - для взрослых.

Впрочем, можно и не выезжать за пределы города. В Парке культуры и отдыха имени 1 Мая на днях открылась «Усадьба Берестейского Деда Мороза». Представления там проходят ежедневно. Стоимость билета на одного человека - 7 рублей.

Есть и другие возможности повидать Дедушку. Например, сходить на одно из новогодних представлений в Бресте. Такое удовольствие обойдется в сумму от 3 до 7 рублей, однако есть шоу и за 25.

Способ второй: с доставкой на дом

Пригласить Деда Мороза можно и к себе домой. Стоимость услуги зависит от даты, проведенного у вас в гостях времени, программы и даже приближенности к другому заказчику.

Например, бородатого волшебника можно позвать одного, или со Снегурочкой, или в компании с другими сказочными персонажами. И если в одиночку Дедушка может прийти за 10 рублей, то тройка героев будет стоить уже от 60.

Зависит цена и от даты: чем ближе к празднику, тем дороже. Так, 30 декабря сумма возрастет с 10 до 15 рублей и до 20 - 31-го за экспресс-поздравление.

Программа продолжительностью около 15 минут будет стоить от 20 рублей в обычный день и до 95 - в новогоднюю ночь. Еще больше придется выложить за получасовую встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. При таком варианте цены стартуют с 30 рублей и доходят до 107.

А особо охочие до изысков могут заказать действительно сказочную услугу - Дедушку-альпиниста. Он спустится с крыши прямо к вам в окно. Такое удовольствие облегчит ваш карман примерно на 60 рублей. Плюс отдельно надо будет оплатить аренду костюма, о которой мы расскажем ниже.

Способ третий: собрать компанию

Еще один вариант провести время с Дедом Морозом – это пригласить его в свою компанию или коллектив. Это может быть детский утренник в школе или детском саду, а также корпоратив в офисе или ресторане. Тут ценник выше, но и заказчиков больше.

Так, 30-минутная программа будет стоить от 50 рублей. А артисты с почасовой оплатой обойдутся до 150 рублей в час.

Естественно, и здесь стоимость повышается с приближением Нового года. 30 декабря за участие Мороза в утреннике или корпоративе могут запросить 180 рублей. А к новогодней ночи ценник вырастет до 300.

Конечно же, стоимость зависит от фирмы, которая услуги предоставляет.

Способ четвертый: «сдедморозить папины тапки»

Помните рекламу одного из производителей сока, где девочка, к которой пришел Дед Мороз, заподозрила «старого» в том, что он «сдедморозил папины тапки и носки»? Мы не будем оригинальными и предлагаем сделать то же самое!

Речь идет о том, чтобы переодеть кого-то из родственников или друзей в соответствующий наряд. Можно такой маскарадный костюмчик купить один раз, а потом пользоваться много-много лет. Прослужит он долго, поскольку облачаются в него не каждый день. Костюм Деда Мороза стоит от 85 до 260 белорусских рублей, Снегурочки - от 73 до 200.

Кстати, наряд можно и арендовать. Приблизительная стоимость такой услуги в Бресте - 20 рублей в сутки.

Способ пятый: связаться по скайпу

Современные компьютерные реалии позволяют получить высокотехнологичное поздравление и от Деда Мороза. За 25-26 рублей (в зависимости от даты заказа) «Красный Нос» или «синий» поздравит вас по видеозвонку через скайп. Для этого всего лишь надо оставить заявку на сайте одного из брестских образовательных центров.