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Новогодний прием для одаренных детей состоится в Брестском горисполкоме

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информация «БГ»

В рамках республиканской акции «Наши дети» в Брестском горисполкоме состоится новогодний прием, приглашение на который получили около 300 одаренных детей

В рамках республиканской акции «Наши дети» в Брестском горисполкоме состоится новогодний прием, приглашение на который получили около 300 одаренных детей // Фото: www.interfax.by

В рамках республиканской акции «Наши дети» в Брестском горисполкоме состоится новогодний прием, приглашение на который получили около 300 одаренных детей. 

Это талантливые юные брестчане, добившиеся в уходящем году больших достижений в учебе, творчестве, спорте. Все они - лауреаты международных, республиканских, областных и городских конкурсов, фестивалей, призеры и победители олимпиад, спортивных конкурсов. Их поздравят Дед Мороз и Снегурочка, известные люди города, им вручат ценные подарки в разных номинациях. На приеме будут отмечены родители и педагоги юных дарований.

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