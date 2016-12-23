Отмечаем Рождество: Пусть не в Германии, но по-немецки

Не у всех есть возможность посетить рождественскую Германию, прогуляться по освещенным сверкающими огнями улицам, побывать на предпраздничных ярмарках, попробовать традиционные блюда. «БГ» предлагает устроить немецкий рождественский вечер прямо у себя дома.

Важна атмосфера

Для начала необходимо создать праздничную атмосферу. Ели вы еще не установили дома елку, обязательно это сделайте. Можно приступить к украшению новогоднего дерева прямо 24 декабря. Проблем с этим возникнуть не должно, так как в Бресте на улице Гоголя ежедневно работает предновогодняя ярмарка. Путь это и не немецкие рождественские базары, но елку, живую или искусственную, а также наряд для нее приобрести там можно. Неплохо было бы прикупить деревянных щелкунчиков. Без них не обходится Рождество ни в одной немецкой семье.

Купить елку можно на предновогодней ярмарке на улице Гоголя. Фото: Вадим ЯКУБЕНОК

Дальше украсим квартиру свечами. Можно повесить на дверь праздничный венок, их в продаже на любой вкус. А вот на стол лучше смастерить рождественский венок самим. Для этого нужно сплести круг из еловых веток и закрепить на нем четыре красные свечи. А «одеть» эту конструкцию можно так, как подскажет ваша фантазия. Маленькие елочные шарики или звездочки, мишура, конфеты - что-нибудь подходящее под рукой найдется обязательно!

Рождественский венок можно смастерить самим. Фото: originalnie-podarki.com

Гусь - стола голова

Перейдем непосредственно к праздничному столу. Никакого оливье, шампанского и мандаринов - у нас же немецкое Рождество. Из алкоголя - вино. А еще лучше глинтвейн. Приготовить его дома несложно. Возьмите недорогое красное вино, пригоршню специй и пару ложек сахара или меда - и в доме будет стоять запах настоящего немецкого Рождества. Вино разогрейте вместе со специями (смотрите, чтоб ни в коем случае не закипело!), подсластите и дайте настояться.

Приготовить глинтвейн дома не составит труда. Фото: xcook.info

Можно добавить цитрусовые и сухофрукты - получится еще вкуснее. Подавать, разумеется, в горячем виде. Можно подлить в глинтвейн немного коньяка или рома: в Германии делают именно так.

Главным блюдом будет запеченный гусь. Когда немецкое семейство собирается в один из рождественский дней вместе, в доме обязательно запекают птицу. Не найдете гуся - подойдет и индейка.

Главное блюдо на рождественском столе - запеченный гусь. Фото: ovkuse.ru

Это старинная традиция, но есть и современная тенденция. Теперь немцы все чаще подают на новогодние праздники фондю: подготовить все необходимое займет немного времени, а дальше каждый гость уже в процессе еды сам готовит себе кушанье по вкусу.

В Сочельник в христианских семьях Германии принято дарить друг другу подарки. Этот обычай называется Bescherung - «одаривание».

Перекусить с друзьями днем можно сосиской. Просто пожарьте ее на сковородке, купите самые простые булочки или багет - и почти как на рождественской ярмарке. Не скупитесь на кетчуп и майонез: от калорий в праздники все равно никуда не деться.

Если ждете в гости детей, затейте печенье. К Рождеству непременно надо напечь много печенюшек разной формы - займите этим детей. Им обязательно понравится, а вам не нужно будет придумывать развлечение. Ваша задача - намесить побольше теста, прикупить разных формочек и вовремя доставать из духовки горячие противни.

Детям точно понравится самим выдавливать печенюшки. Фото: xcook.info

Как же без кино

А вечером посмотрите старый добрый фильм. Мы привыкли смотреть на Новый год и Рождество «Иронию судьбы» и «Карнавальную ночь». А немцы ежегодно пересматривают «Три орешка для Золушки». Этот фильм совместного производства Чехословакии и ГДР, немного наивный и бесконечно любимый, давно разобран ими на цитаты. История бедной девушки, которой помогают стать счастливой три волшебных орешка, создаст у вас дома рождественское настроение.

Можно посмотреть и русский фильм «Три орешка для Золушки». Фото: detskaya.com.ua

Еще можно посмотреть английский 18-минутный скетч «Ужин на одного»: без него новогодние праздники не проходят ни в одном немецком доме.

Рождество в Германии празднуется три дня: 24 декабря (Сочельник), 25 декабря (первый день Рождества, рождение Христа) и 26 декабря (второй день Рождества).

К фильму можно припасти закуску - орешки в сахарной глазури. Пусть они и не с пылу с жару, как на рождественской ярмарке в Германии, но тоже вкусные. А еще неплохо было бы заранее испечь к чаю или кофе традиционный немецкий штоллен. Правда, придется немного потрудиться, но результат того стоит. Сами немцы пекут рождественский штоллен за три недели до праздника, заворачивают его в фольгу и хранят, чтоб он лучше пропитался. Но мы же не в Германии. Можно немного облегчить себе задачу и испечь кулич с множеством пропитанных коньяком или ромом сухофруктов, цукатов, орешков. Получится тоже вкусно, домашние обязательно оценят ваши старания.

Немцы пекут рождественский штоллен за три недели до праздника. Фото: irushkacucina.blogspot.it

И самое главное в рождественский вечер - провести его с семьей. Хорошие эмоции и праздничное настроение вам гарантированы. Пусть это станет своеобразной репетицией предстоящего Нового года, а может, у вас появится новая семейная традиция.

Spritzgebäck - разновидность немецкой рождественской выпечки. Фото: pinterest.com

В Германии существуют традиционные региональные виды рождественской выпечки: нюрнбергские пряники, ахенские фигурные пряники, рождественский кекс из Дрездена, звездочки из корицы. Предлагаем вам рецепт выдавленного печенья - Spritzgebäck.

Надо: 250 г муки, 125 г сливочного масла, 125 г сахара, 100 г шоколада, 75 г молотого миндаля, 2 яйца, ванильный сахар, масло горького миндаля.

Готовим: Замесите тесто из муки со сливочным маслом, сахаром, 2 яйцами, щепоткой ванильного сахара (по вкусу) и 2-3 каплями масла горького миндаля. Добавьте молотый миндаль и месите тесто, пока оно не станет плотным.

Поместите его в кондитерский мешок и выдавливайте на противень, застеленный бумагой для выпечки, в форме маленьких кренделей или полосок. Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке около 10 минут при температуре 200 °C. Затем растопите на водяной бане шоколад и обмакните охлажденное печенье. Приятного аппетита!