В России не платящих налогов граждан исключат из пенсионной системы
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
В России не платящих налогов граждан исключат из пенсионной системы // Фото: arp-omsk.ru
С 2017 года будет запущен проект, нацеленный на исключение из пенсионной системы граждан, не платящих налоги и взносы, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
«Большим проектом на следующий год будет проект легализации доходов, поскольку те граждане, которые не платят налоги и взносы, будут выключены из пенсионной системы», - заявил Дроздов 19 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).
«К нам приходят люди по поводу пенсий, и они очень недовольны тем стажем, ее (пенсии) размером, потому что многие не задумывались об этом двадцать или тридцать лет назад», - сказал глава фонда.
Антон Дроздов отметил, что фонд будет заниматься этим вопросом совместно с другими ведомствами, а также с региональными властями. «В основном через обмен информацией, черед доведение до граждан наших возможностей. Будем думать и над другими механизмами, которые позволят гражданам принять правильное решение», - сказал он.
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