В России не платящих налогов граждан исключат из пенсионной системы

С 2017 года будет запущен проект, нацеленный на исключение из пенсионной системы граждан, не платящих налоги и взносы, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Большим проектом на следующий год будет проект легализации доходов, поскольку те граждане, которые не платят налоги и взносы, будут выключены из пенсионной системы», - заявил Дроздов 19 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

«К нам приходят люди по поводу пенсий, и они очень недовольны тем стажем, ее (пенсии) размером, потому что многие не задумывались об этом двадцать или тридцать лет назад», - сказал глава фонда.

Антон Дроздов отметил, что фонд будет заниматься этим вопросом совместно с другими ведомствами, а также с региональными властями. «В основном через обмен информацией, черед доведение до граждан наших возможностей. Будем думать и над другими механизмами, которые позволят гражданам принять правильное решение», - сказал он.