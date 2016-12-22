Биометрические паспорта и национальные ID-карты появятся в Беларуси к концу 2018 года
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Биометрические паспорта и национальные ID-карты появятся в Беларуси к концу 2018 года // Фото: news.tut.by
Производство биометрических паспортов и национальных ID-карт планируется освоить в Беларуси к концу 2018 года. Об этом сообщил в конце прошлой недели на пресс-конференции начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, пишет БелТА.
«Предполагается, что в конце 2018 года мы уже получим биометрический паспорт для выезда за границу и ID-карту», - сказал Алексей Бегун.
Он напомнил, что в соответствии с планом по освоению биометрических технологий в период с 2014 года по 2018-й в Беларуси проводится комплекс мероприятий по внедрению биометрических технологий в национальные документы.
«Это паспорт для выезда за границу и национальная ID-карта. Планируется их внедрение в белорусскую интегрированную сервисно-расчетную систему», - уточнил представитель МВД.
ID-карты - это пластиковые карточки с биометрической информацией, записанной на чипе. Главное их преимущество в том, что их практически невозможно подделать. Использование биометрических загранпаспортов позволяет пересекать границу других государств быстрее и комфортнее.
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