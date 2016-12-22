Оплачивать услуги через систему ЕРИП стало проще
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Оплачивать услуги через систему ЕРИП стало проще // Фото: Ирина ШАТИЛО
Об упрощении процедуры оплаты услуг сообщила администрация системы «Единое расчетное информационное пространство» (ЕРИП). Как пишет БелаПАН, с 20 декабря 2016 года в ЕРИП при осуществлении платежа доступна оплата по коду услуги.
Это позволит вместо пошагового поиска в дереве услуг необходимой услуги сразу вводить ее уникальный код, что существенно повышает удобство плательщика и скорость проведения операции.
Анонсированная опция размещена в корневом меню дерева услуг ЕРИП. Чтобы перейти с поиска по дереву услуг на оплату по коду услуги, пользователям системы необходимо будет определиться со списком тех услуг, которые они периодически оплачивают, один раз узнать коды своих услуг и в дальнейшем вводить их при оплате.
Ознакомиться с кодами услуг можно на официальном сайте raschet.by в разделе «Плательщикам»/«Поиск по услугам и платежам». После чего найти интересующую услугу и выписать себе код, который указан после ее наименования.
ЕРИП - автоматизированная система, позволяющая мгновенно оплачивать товары и услуги через интернет. Система работает с 2008 года. Инициировал ее появление Национальный банк. В 2014 году введен единый механизм расчетов по платежам в ЕРИП, который стали применять все банки, работающие в стране.
26 января 2016 года ЕРИП зарегистрировано как ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство». Система включает свыше 54 тыс. услуг. Более 11 тыс. компаний, государственных учреждений и предприятий, частных фирм, индивидуальных предпринимателей предлагают клиентам оплачивать услуги через ЕРИП.
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