В Бресте предстанет перед судом бухгалтер, почти полтора года обворовывавшая предприятие, на котором работала
№52 (732) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Ольга ОРЛОВА
В Бресте предстанет перед судом бухгалтер, почти полтора года обворовывавшая предприятие, на котором работала // Фото: radiovesti.ru
Брестский межрайонный отдел Следственного комитета РБ завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летней уроженки г. Волковыска Гродненской области, бухгалтера одного из ООО. Почти за полтора года она похитила свыше 34 000 деноминированных рублей.
Руководитель данной компании также была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с аналогичным видом деятельности по резке, обработке и отделке природного камня. Это было сделано для того, чтобы иметь возможность работать с физлицами за наличный расчет. В связи с этим она устно поручила подследственной осуществлять подготовку и заключение договоров на изготовление памятников от ее имени. Кроме того, девушка выполняла обязанности кассира-операциониста, в том числе принимала деньги от клиентов и оформляла приходно-расходные документы. Дополнительные обязанности ей компенсировались заранее оговоренным размером зарплаты.
Начиная с февраля 2015 года девушка стала похищать деньги организации, переводя на расчетный счет фирмы знакомого, который затем их обналичивал и передавал ей же. Со слов девушки, она рассчитывала, что хозяйка не заметит недостачи, так как ее не перепроверяла. Установлены 3 аналогичных факта на общую сумму свыше 11 000 рублей. Кроме того, используя доверительные отношения с руководителем фирмы и отсутствие с ее стороны должного контроля, с марта 2015 по июль 2016 года бухгалтер стала совершать хищения денежных средств, принятых ею от заказчиков и размещенных на расчетном счету ИП (установлено 9 эпизодов).
«Когда в июле 2016 года пропали 10 000 деноминированных рублей, директор фирмы потребовала объяснений от своей подчиненной. Также ее настораживало то, что в последнее время работница под различными предлогами не позволяла ей воспользоваться служебным компьютером, ссылаясь на сбои в программе и занятость специалистов, которые должны были устранить неполадки. Однако затем призналась, что на протяжении длительного времени завладевала денежными средствами организации, которые тратила на личные нужды», - сообщила подробности дела официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
В рамках разбирательства была выявлена общая сумма хищений в размере свыше 34 000 деноминированных рублей. Данный ущерб обвиняемая возместила частично.
Материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, повторно» и ч. 3 ст. 211 «Присвоение имущества лицом, которому оно вверено, в крупном размере, повторно» изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.
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