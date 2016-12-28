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Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в январе 2017 года

№52 (732) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Медпомощь в праздники будет оказываться по новому графику

Медпомощь в праздники будет оказываться по новому графику // Фото: serdcelechim.ru

В выходные и праздничные дни в январе больничные учреждения здравоохранения будут работать по измененному графику.

1 января - по графику работы в праздничный день;

2 января - по графику рабочего дня;

7 января - по графику работы в праздничный день;

21 января - по графику работы в субботний день.

Помимо этого, амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и других будут работать:

1 января - по графику работы в праздничный день;

2 января - по графику работы в субботний день;

7 января - по графику работы в праздничный день;

21 января - по графику рабочего дня.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Помимо этого, из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, главном управлении здравоохранения Миноблисполкома, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.

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