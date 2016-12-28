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Увага! Вышук! Без вестак знік ураджэнец Вілейкі

№52 (732) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Знік Касяк Андрэй Віктаравіч, ураджэнец Вілейкі, 1975 года нараджэння

Знік Касяк Андрэй Віктаравіч, ураджэнец Вілейкі, 1975 года нараджэння // Фото: www.rh.by

Знік Касяк Андрэй Віктаравіч, ураджэнец Вілейкі, 1975 года нараджэння, які пражывае па адрасе: Мінская вобласць, Мінскі раён, пасёлак Калодзішчы.

4 лістапада бягучага года каля 08:15 выехаў з дома на сваім аўто Audi Q7 чорнага колеру (таніраваная, чорны салон, рэгістрацыйны знак Н361НХ 150 RUS) на працу (г. Мінск, Партызанскі праспект). Да цяперашняга часу пра яго месцазнаходжанне нічога не вядома.

Прыкметы: рост 185 сантыметраў, целасклад нармальны, вочы зялёныя, валасы светла-русыя, ёсць залысіны.

Асаблівыя прыкметы: сутуліцца

Быў апрануты: чорныя штаны, кашуля, паліто, чаравікі чорныя, асеннія.

Усіх, хто валодае інфармацыяй пра месцазнаходжанне Андрэя Касяка, просяць паведаміць па тэлефонах: +375 33-6666-033; +375 33 6666-856 або па тэлефоне 102.

Паводле пошукавага атрада  «Анёл».

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Знік Касяк Андрэй Віктаравіч, ураджэнец Вілейкі, 1975 года нараджэння
Знік Касяк Андрэй Віктаравіч, ураджэнец Вілейкі, 1975 года нараджэння (Фото: www.rh.by)
Брестская афиша

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