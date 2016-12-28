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Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета РБ

№52 (732) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета

Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета // Фото: photo.bymedia.net

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 27 декабря.

Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, сообщает официальный интернет-портал президента Беларуси.

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