Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета РБ
№52 (732) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета // Фото: photo.bymedia.net
Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 27 декабря.
Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, сообщает официальный интернет-портал президента Беларуси.
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
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