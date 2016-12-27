Мужчина, обвиняемый в убийстве в Кобринском районе, предстанет перед судом

Расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя д. Грушево Кобринского района завершено. Пенсионер обвиняется в том, что 6 августа этого года в местном магазине во время конфликта с молодыми людьми он ударил одного из них ножом в грудь. В результате 22-летний житель Жабинки скончался на месте.

«В ходе следствия было установлено, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал размахивать туристическим ножом перед двумя девушками и двумя парнями. При этом каждый из них реально воспринимал угрозу его применения, ввиду чего девушки выбежали из помещения. Потерпевший начал отходить подальше от сельчанина, однако уперся в холодильник. В тот момент пенсионер причинил мужчине телесное повреждение, после чего отправился домой», - сообщила «БГ» официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

С молодым человеком подследственный знаком не был. Со слов очевидцев, никто из компании молодых людей пенсионера не провоцировал.

Обвиняемого правоохранители задержали по месту жительства, где он распивал вино и смотрел телевизор. При себе у пенсионера находился нож, кроме того на его одежде были обнаружены следы крови потерпевшего.

Согласно результатам освидетельствования, в выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось 2 промилле алкоголя. Сам пенсионер утверждал, что тогда был трезв, и неоднократно в ходе следствия менял свои показания об обстоятельствах случившегося.

«Несмотря на это, противоправность поведения подследственного подтверждалась проведенными проверками показаний на месте, очными ставками, заключениями криминалистических и генетических исследований. К слову, по выводам судебно-психологической экспертизы, обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - отметили в УСК.

Материалы уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 339 «Особо злостное хулиганство» и п. 13 ч. 2 ст. 139 «Убийство из хулиганских побуждений» УК изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.