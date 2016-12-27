Бывшему врио начальника ОГАИ Барановичского ГОВД предъявлено обвинение
№52 (732) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Андрею Волковыцкому предъявлено обвинение // Фото: из архива intex-press
Андрея Волковыцкого обвиняют по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Как сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет, следствие продолжает устанавливать обстоятельства ДТП, в результате которого погибла жительница Слуцка. В ходе разбирательства назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы, исследования радиоэлектронных устройств, проводится анализ телефонных соединений обвиняемого. По результатам следственного эксперимента определена конкретная видимость пешехода с места водителя «Опеля Зафира», которая составила 3 секунды до момента наезда.
По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Конкретные данные будут установлены по завершению исследований.
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