Бывшему врио начальника ОГАИ Барановичского ГОВД предъявлено обвинение

Андрея Волковыцкого обвиняют по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет, следствие продолжает устанавливать обстоятельства ДТП, в результате которого погибла жительница Слуцка. В ходе разбирательства назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы, исследования радиоэлектронных устройств, проводится анализ телефонных соединений обвиняемого. По результатам следственного эксперимента определена конкретная видимость пешехода с места водителя «Опеля Зафира», которая составила 3 секунды до момента наезда.

По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Конкретные данные будут установлены по завершению исследований.