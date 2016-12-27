Пьяный брестчанин попал под колеса «Тойоты» в Брестском районе // Фото: gaibrest.by

Мужчина ночью шел по проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами.

ДТП произошло на 10-м километре автодороги Р94 Брест - граница Украины 26 декабря около 22.35. По предварительной информации, 42-летний брестчанин за рулем «Тойоты Королла» двигался в направлении Бреста. На 10-м км он сбил 56-летнего мужчину, который шел по проезжей части дороги навстречу автомобилю, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

С травмами пешехода, жителя Бреста, госпитализировали в больницу. Установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится проверка.