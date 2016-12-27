Государственный питомник для бездомных кошек и собак появился в Бресте

Участок по отлову и содержанию беспризорных животных открыт на базе бывшей теплицы по улице Ковельской. Он возведен силами коммунальных служб и является структурным подразделением мусороперерабатывающего завода.

Брестский приют для животных - пока единственное государственное учреждение такого плана в области. Он включает в себя два основных помещения. Первое предназначено для собак: в 128 вольерах одновременно могут находиться около 200 животных. Во второе будут селить котов: вместимость стеллажей с клеткам также около 200 усатых-полосатых, сообщается на сайте горисполкома.

Кроме вольеров и клеток, в питомнике оборудованы кабинет ветврача с операционным блоком, комната для персонала, помещение для приготовления пищи и хранения продуктов кормления с современной системой вентиляции. Договоры на поставку продовольствия заключены с рядом брестских предприятий. Обустроена и площадка для выгула.

Отлавливать ничейных животных в городе и доставлять их в питомник будут работники мусороперерабатывающего завода. Прежде чем попасть в свой временный дом, беспризорники в течение 14 дней будут проходить обследование на предмет различных болезней, а также процедуру стерилизации. Те из них, у которых будет выявлено подозрение на бешенство, сначала будут отправляться на карантин в изолятор. Бездомные коты и собаки будут находиться на Ковельской до тех пор, пока им не найдут новых хозяев.

Уход за постояльцами питомника, а также поиск «добрых рук» для них будут осуществлять и сотрудники приюта, и волонтеры. Последние могут приходить сюда с 08.00 до 20.00 и ухаживать за животными. Работать участок будет круглосуточно.

Кроме помещений для бездомных, в питомнике будет функционировать гостиница для домашних животных.

«БГ» желает питомнику, чтобы его подопечные надолго здесь не задерживались и из статуса бездомных животных переходили в любимцев семьи.

На территории участка установлена скульптура-копилка в виде кошки и собаки для пожертвований на содержание животных

Фото: city-brest.gov.by