Белорусская железная дорога проведет Единый день пассажира
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Белорусская железная дорога проведет Единый день пассажира // Фото: www.vitbichi.by
В четверг 29 декабря на железнодорожном вокзале в Бресте с 14.00 до 17.00 пассажиры смогут задать вопросы специалистам белорусской магистрали.
Это можно сделать в устной форме, а можно оставить свои вопросы и пожелания по улучшению транспортного обслуживания на БелЖД письменно. Предложения будут рассмотрены в соответствии с Законом РБ «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Главной целью мероприятия является изучение мнения потребителей транспортных услуг, обеспечение обратной связи с пассажирами.
Как сообщает пресс-служба БелЖД, участие в Едином дне пассажира примут руководители и специалисты управления и отделений железной дороги, начальники станций и вокзалов.
Общение в таком формате проводится уже второй год. Кроме Бреста, мероприятие пройдет на вокзалах Минска, Барановичей, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска, Орши.
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
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