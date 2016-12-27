Белорусская железная дорога проведет Единый день пассажира

В четверг 29 декабря на железнодорожном вокзале в Бресте с 14.00 до 17.00 пассажиры смогут задать вопросы специалистам белорусской магистрали.

Это можно сделать в устной форме, а можно оставить свои вопросы и пожелания по улучшению транспортного обслуживания на БелЖД письменно. Предложения будут рассмотрены в соответствии с Законом РБ «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Главной целью мероприятия является изучение мнения потребителей транспортных услуг, обеспечение обратной связи с пассажирами.

Как сообщает пресс-служба БелЖД, участие в Едином дне пассажира примут руководители и специалисты управления и отделений железной дороги, начальники станций и вокзалов.

Общение в таком формате проводится уже второй год. Кроме Бреста, мероприятие пройдет на вокзалах Минска, Барановичей, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска, Орши.