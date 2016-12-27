В Барановичах школьник покончил жизнь самоубийством // Фото: euroradio.fm

Обстоятельства гибели 15-летнего подростка устанавливает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Девятиклассник одной из барановичских школ был найден со следами асфиксии днем 22 декабря по месту жительства.

Для выяснения причин и условий гибели несовершеннолетнего опрашиваются родственники, соседи, одноклассники и учителя школы. Изъяты личные записи и компьютерные устройства, принадлежащие подростку, сообщили в УСК по Брестской области.