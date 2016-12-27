Новости Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

В Столинском районе у сельчанина украли свинью

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Столинском районе у сельчанина украли свинью

В Столинском районе у сельчанина украли свинью // Фото: s10.stc.all.kpcdn.net

Личность вора установлена. Им оказался ранее судимый за кражу 20-летний односельчанин потерпевшего.

В милицию 24 декабря в 09.30 обратился пенсионер 1940 года рождения, проживающий в деревне Белоуша. Мужчина рассказал, что накануне ночью неизвестный проник в хозпостройку во дворе его дома и похитил свинью. Нанесенный ущерб сельчанин оценил в 680 рублей, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Установлено, что кражу совершил учащийся Пинского медицинского колледжа 1996 года рождения, проживающий в той же деревне. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим за кражу.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Новости"

Белорусская железная дорога проведет Единый день пассажира

В Барановичах школьник покончил жизнь самоубийством

На М10 под Иваново столкнулись три фуры

Жителю Малориты за неповиновение пограничникам грозит 15 суток ареста

В Бресте пешеход на перекрестке с ул. Мицкевича попал под колеса авто

Водитель, сбивший девушку на перекрестке улиц Карбышева и Орджоникидзе, задержан

Новый 2017 год на границе не задержится

В области за нелегальную охоту задержали двух сельчан

В Бресте на торги выставили историческое здание, построенное в конце XIX - начале XX вв.

Охотник, застреливший рыбака, получил два года колонии-поселения

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
(Фото: gaibrest.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  26.12.16   27.12.16
EUR1 Евро2,03382,0378
USD1 Доллар США1,94801,9434
RUB100 Российских рублей3,20083,1948
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня