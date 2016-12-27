В Столинском районе у сельчанина украли свинью

В милицию 24 декабря в 09.30 обратился пенсионер 1940 года рождения, проживающий в деревне Белоуша. Мужчина рассказал, что накануне ночью неизвестный проник в хозпостройку во дворе его дома и похитил свинью. Нанесенный ущерб сельчанин оценил в 680 рублей, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Установлено, что кражу совершил учащийся Пинского медицинского колледжа 1996 года рождения, проживающий в той же деревне. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим за кражу.