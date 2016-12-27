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На М10 под Иваново столкнулись три фуры

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

Фото: gaibrest.by

В результате аварии пострадал водитель одной из машин. В ГАИ отмечают, что в момент столкновения шел мокрый снег, асфальт был мокрым.

ДТП произошло 24 декабря около 22.22.

По предварительной информации, 30-летний житель Пружан за рулем «Мерседеса 1846» двигался по автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница РФ в направлении Кобрина. На 454-м км водитель неправильно выбрал дистанцию до ехавшего впереди автомобиля «Даф 95ХF380» под управлением 50-летнего жителя Дрогичина и столкнулся с ним. После этого «Мерседес» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Ман». В результате ДТП водитель «Мана», 33-летний житель Сморгони, получил травмы и был госпитализирован, сообщает областная Госавтоинспекция.

Проводится проверка.

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