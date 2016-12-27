Жителю Малориты за неповиновение пограничникам грозит 15 суток ареста
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
:ителю Малориты за неповиновение пограничникам грозит 15 суток ареста // Фото: brest-region.gov.by
Вечером 24 декабря в Малоритском районе во время проверки участка белорусско-украинской границы с использованием тепловизора пограничный наряд обнаружил неизвестного гражданина, который двигался вдоль государственного рубежа.
На требования об остановке он не реагировал и предпринял попытку скрыться. Пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу в воздух из табельного оружия. Только это помогло охладить пыл нарушителя.
Задержанным оказался 26-летний временно неработающий малоритчанин. По его версии, на режимной территории в 25 километрах от города он оказался случайно, увлекшись поиском своей убежавшей собаки.
В отношении молодого человека начат административный процесс по ч. 1 ст. 23.30 (Нарушение пограничного режима) и ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП РБ. В первом случае виновнику грозит штраф в размере до 50 базовых величин. Ответственность за неповиновение влечет наложение штрафа в таком же размере или административный арест по решению суда на срок до 15 суток.
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