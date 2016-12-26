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В Бресте пешеход на перекрестке с ул. Мицкевича попал под колеса авто

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Александра КОВАЛЬСКАЯ

В Бресте пешеход на перекрестке с ул. Мицкевича попал под колеса авто

В Бресте пешеход на перекрестке с ул. Мицкевича попал под колеса авто // Фото: gaibrest.by

Нарушитель переходил дорогу по пешеходному переходу на красный. С травмами он госпитализирован.

Авария произошла 24 декабря около 19.20. По предварительной информации, 62-летний житель деревни Чернавчицы (Брестский район) ехал за рулем «Киа Джойс» по бульвару Космонавтов в направлении улицы Орджоникидзе. На перекрестке с улицей Мицкевича водитель наехал на 35-летнего брестчанина, который пересекал проезжую часть бульвара Космонавтов по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

В результате наезда мужчина получил травмы. Он госпитализирован в Брестскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

В Бресте пешеход на перекрестке с ул. Мицкевича попал под колеса авто

В Бресте пешеход на перекрестке с ул. Мицкевича попал под колеса авто

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