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Водитель, сбивший девушку на перекрестке улиц Карбышева и Орджоникидзе, задержан

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

Водитель, сбивший девушку на перекрестке улиц Карбышева и Орджоникидзе, задержан

Водитель, сбивший девушку на перекрестке улиц Карбышева и Орджоникидзе, задержан // Фото: slutsk24.by

Правоохранители установили личность водителя и марку автомобиля, на котором неизвестный  утром 12 декабря наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 17-летнюю кобринчанку.

После наезда водитель остановился, вышел из автомобиля и поинтересовался у девушки, как она себя чувствует. Услышав, что с ней все в порядке, он уехал с места ДТП.

Через несколько часов самочувствие пострадавшей ухудшилось, и ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

Девушка назвала инспекторам только цвет автомобиля (серебристый), марку и регистрационный знак она не запомнила, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

Мужчина был объявлен в розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГАИ 24 декабря установили нарушителя. Им оказался 55-летний брестчанин на «Тойота Королла».

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