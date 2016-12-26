Водитель, сбивший девушку на перекрестке улиц Карбышева и Орджоникидзе, задержан
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
Водитель, сбивший девушку на перекрестке улиц Карбышева и Орджоникидзе, задержан // Фото: slutsk24.by
Правоохранители установили личность водителя и марку автомобиля, на котором неизвестный утром 12 декабря наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 17-летнюю кобринчанку.
После наезда водитель остановился, вышел из автомобиля и поинтересовался у девушки, как она себя чувствует. Услышав, что с ней все в порядке, он уехал с места ДТП.
Через несколько часов самочувствие пострадавшей ухудшилось, и ее доставили в больницу для оказания медпомощи.
Девушка назвала инспекторам только цвет автомобиля (серебристый), марку и регистрационный знак она не запомнила, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.
Мужчина был объявлен в розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГАИ 24 декабря установили нарушителя. Им оказался 55-летний брестчанин на «Тойота Королла».
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