Водитель, сбивший девушку на перекрестке улиц Карбышева и Орджоникидзе, задержан

Правоохранители установили личность водителя и марку автомобиля, на котором неизвестный утром 12 декабря наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 17-летнюю кобринчанку.

После наезда водитель остановился, вышел из автомобиля и поинтересовался у девушки, как она себя чувствует. Услышав, что с ней все в порядке, он уехал с места ДТП.

Через несколько часов самочувствие пострадавшей ухудшилось, и ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

Девушка назвала инспекторам только цвет автомобиля (серебристый), марку и регистрационный знак она не запомнила, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

Мужчина был объявлен в розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГАИ 24 декабря установили нарушителя. Им оказался 55-летний брестчанин на «Тойота Королла».