Новый 2017 год на границе не задержится
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
Новый 2017 год на границе не задержится // Фото: Алеся Симановская
Приказ беспрепятственно пропустить Новый год 31 декабря с востока на запад отдал пограничникам главный белорусский Дед Мороз в своей резиденции в Беловежской пуще.
Церемония пропуска Нового года через границу проходит в Поместье Деда Мороза с 2008 года, тогда же пущанский Дедушка был посвящен в почетные пограничники Беларуси. В этом году она состоялась 25 декабря, когда католики, униаты и протестанты праздновали Рождество.
На мероприятии в резиденции присутствовали председатель Госпогранкомитета РБ генерал-полковник Леонид Мальцев, начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского Игорь Гутник, офицеры-пограничники с детьми, личный состав погранзаставы «Переров», учащиеся патриотического класса брестской СШ №31.
«Торжественный ритуал, когда Дедушка Мороз дает приказ пограничному наряду на пропуск Нового года - это уже устоявшаяся уникальная традиция. Наш белорусский Дед Мороз перед своими коллегами обладает преимуществом, потому что он еще и почетный пограничник. Именно ему предоставлено право пропустить Новый год с востока на запад», - отметил Валерий Шукан, заместитель начальника Брестской погрангруппы.
Баба Яга, Баба Каргота, Снежинка, Чертенок, плюшевые заяц, медведь и пес встречали гостей на центральной аллее, ведущей в резиденцию Деда Мороза. Они загадывали детям загадки, отгадав которые можно было двигаться дальше.
На макете пограничного столба у сказочного домика дети прикрепили цветные стикеры со своими новогодними пожеланиями, а также сфотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой.
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