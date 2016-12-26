Новый 2017 год на границе не задержится

Приказ беспрепятственно пропустить Новый год 31 декабря с востока на запад отдал пограничникам главный белорусский Дед Мороз в своей резиденции в Беловежской пуще.

Церемония пропуска Нового года через границу проходит в Поместье Деда Мороза с 2008 года, тогда же пущанский Дедушка был посвящен в почетные пограничники Беларуси. В этом году она состоялась 25 декабря, когда католики, униаты и протестанты праздновали Рождество.

На мероприятии в резиденции присутствовали председатель Госпогранкомитета РБ генерал-полковник Леонид Мальцев, начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского Игорь Гутник, офицеры-пограничники с детьми, личный состав погранзаставы «Переров», учащиеся патриотического класса брестской СШ №31.

«Торжественный ритуал, когда Дедушка Мороз дает приказ пограничному наряду на пропуск Нового года - это уже устоявшаяся уникальная традиция. Наш белорусский Дед Мороз перед своими коллегами обладает преимуществом, потому что он еще и почетный пограничник. Именно ему предоставлено право пропустить Новый год с востока на запад», - отметил Валерий Шукан, заместитель начальника Брестской погрангруппы.

Баба Яга, Баба Каргота, Снежинка, Чертенок, плюшевые заяц, медведь и пес встречали гостей на центральной аллее, ведущей в резиденцию Деда Мороза. Они загадывали детям загадки, отгадав которые можно было двигаться дальше.

На макете пограничного столба у сказочного домика дети прикрепили цветные стикеры со своими новогодними пожеланиями, а также сфотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой.