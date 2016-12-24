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В области за нелегальную охоту задержали двух сельчан

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В области за нелегальную охоту задержали двух сельчан

В области за нелегальную охоту задержали двух сельчан // Фото: netsmol.ru

Убегая от инспекторов, мужчины выбросили незарегистрированные ружья в болото. Нарушителям грозит штраф до 50 базовых (1 050 рублей).

В охотугодьях у деревни Большие Чучевичи сотрудники Микашевичской межрайинспекции обнаружили на снегу следы двух человек и собак, ведущие в зону покоя охотхозяйства. Вскоре в зарослях верхового болота они заметили охотников, которые при виде инспекторов попытались скрыться. По пути мужчины выбросили ружья и патронташи в болото, а сами направились в сторону ближайшей деревни Липск, рассказал заместитель начальника Микашевичской межрайинспекции Виталий Сурма.

К поиску нарушителей подключилась рейдовая группа Ганцевичской межрайонной инспекции, которая работала неподалеку. Совместными усилиями их удалось задержать. Сельчане из Липска подсказали, в какой двор забежали мужчины с охотничьими собаками.

В отношении двух жителей деревни Большие Чучевичи составлены административные протоколы за нарушение правил охоты. Они могут быть оштрафованы на сумму до 50 базовых величин и лишены специального права охоты.

Выброшенные задержанными ружья оказались незарегистрированными, со спиленными номерами. 15 патронов были снаряжены пулями, картечью и дробью. Также у мужчин не было разрешения на охоту с собаками породы гончая и лайка.

Всего с начала года Госинспекция изъяла у охотников-нелегалов более 140 единиц незарегистрированного оружия.

Фото: gosinspekciya.gov.by

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