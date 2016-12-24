В области за нелегальную охоту задержали двух сельчан
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
В области за нелегальную охоту задержали двух сельчан // Фото: netsmol.ru
Убегая от инспекторов, мужчины выбросили незарегистрированные ружья в болото. Нарушителям грозит штраф до 50 базовых (1 050 рублей).
В охотугодьях у деревни Большие Чучевичи сотрудники Микашевичской межрайинспекции обнаружили на снегу следы двух человек и собак, ведущие в зону покоя охотхозяйства. Вскоре в зарослях верхового болота они заметили охотников, которые при виде инспекторов попытались скрыться. По пути мужчины выбросили ружья и патронташи в болото, а сами направились в сторону ближайшей деревни Липск, рассказал заместитель начальника Микашевичской межрайинспекции Виталий Сурма.
К поиску нарушителей подключилась рейдовая группа Ганцевичской межрайонной инспекции, которая работала неподалеку. Совместными усилиями их удалось задержать. Сельчане из Липска подсказали, в какой двор забежали мужчины с охотничьими собаками.
В отношении двух жителей деревни Большие Чучевичи составлены административные протоколы за нарушение правил охоты. Они могут быть оштрафованы на сумму до 50 базовых величин и лишены специального права охоты.
Выброшенные задержанными ружья оказались незарегистрированными, со спиленными номерами. 15 патронов были снаряжены пулями, картечью и дробью. Также у мужчин не было разрешения на охоту с собаками породы гончая и лайка.
Всего с начала года Госинспекция изъяла у охотников-нелегалов более 140 единиц незарегистрированного оружия.
Фото: gosinspekciya.gov.by
В Бресте на торги выставили историческое здание, построенное в конце XIX - начале XX вв.
Охотник, застреливший рыбака, получил два года колонии-поселения
В ночь с 24 на 25 декабря католики отмечают Рождество
На пожаре в Малоритском районе погибла 90-летняя пенсионерка
Из Польши в Беларусь забрел табун лошадей
Прямые телефонные линии пройдут в субботу
В Барановичском районе автомобиль «Пежо», пытаясь обогнать попутный «Мерседес», сбил женщину
За убийство сына 70-летний брестчанин проведет в колонии усиленного режима 8 лет
Три школы и столько же детсадов начнут строить в области в будущем году
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|24.12.16
|25.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0338
|2,0338
|USD
|1 Доллар США
|1,9480
|1,9480
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2008
|3,2008
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте