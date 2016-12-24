В Бресте на торги выставили историческое здание, построенное в конце XIX - начале XX вв.

Электронные торги по продаже двухэтажного нежилого здания по ул. Карла Маркса, 47 состоятся 18 января следующего года. Начальная цена лота с учетом 20%-й скидки - 230 868,80 рубля.

В строимость входят пристройка, сарай, ограждение, ворота, две калитки. Общая площадь здания - 341,7 кв. м, сообщается на сайте фонда «Брестоблимущество». Продавец - ЖРЭУ г. Бреста. Согласно его информации, тепловой энергией и электроснабжением здание не обеспечено.

По условиям торгов, использовать его можно для размещения объектов общественного питания и (или) торгово-бытового (или) административно-делового назначения и (или) жилых объектов и (или) гостиниц. За счет собственных средств покупатель будет обязан провести реконструкцию (реставрацию) здания в соответствии с генпланом Бреста, утвержденным указом президента от 28 июля 2003 года.

Выставленный на торги лот относится к историко-культурным ценностям, и инвестора для него пытаются найти уже не в первый раз. Пока желающих купить двухэтажный особняк в центре Бреста не было.