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Охотник, застреливший рыбака, получил два года колонии-поселения

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

Охотник, застреливший рыбака, получил два года колонии-поселения

Охотник, застреливший рыбака, получил два года колонии-поселения // Фото: expert17.ru

Брестчанина осудили за причинение смерти по неосторожности. Мужчина принял рыбака за бобра и выстрелил в него.

Трагический случай произошел в Малоритском районе 20 августа на берегу реки Осиповка неподалеку от деревни Доропеевичи. В тот момент 39-летний потерпевший вместе с родственниками ловил рыбу с использованием сетей. Его отец и дочь, испугавшись звуков приближающихся автомобилей, спрятались, подумав, что это инспекторы природоохраны. Сам же мужчина остался в воде, когда получил смертельное ранение.

Стрелявший с места происшествия скрылся. 43-летнего охотника задержали той же ночью в Бресте. В ходе осмотра у него изъяли охотничье ружье. По словам подследственного, он думал, что стрелял в бобра. Мужчина в тот день имел разрешение на добычу водоплавающих птиц.

Суд Малоритского района 15 декабря признал брестчанина виновным по ч. 1 ст. 144 УК РБ (Причинение смерти по неосторожности) и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселения. Также мужчину лишили на пять лет права заниматься охотой и обязали выплатить в пользу четырех родственников погибшего 53 тысячи рублей в качестве морального вреда, сообщил «БГ» старший прокурор отдела прокуратуры области Геннадий Бурый.

Охотничье ружье конфисковано в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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