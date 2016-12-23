На пожаре в Малоритском районе погибла 90-летняя пенсионерка
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
На пожаре в Малоритском районе погибла 90-летняя пенсионерка // Фото: Гродненская правда
Когда спасатели обнаружили женщину, она была без сознания. Реанимировать медикам ее не удалось.
Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме на улице Школьной в деревне Ужово поступило в службу по ЧС около трех часов ночи 23 декабря. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили на кровати в одной из комнат хозяйку дома.
Со следами ожогов в бессознательном состоянии женщину 1926 года рождения передали медикам. Однако проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия не принесли результата, сообщает Брестское областное управление МЧС.
Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку жилой комнаты.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение огнем со стороны хозяйки.
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