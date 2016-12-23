На пожаре в Малоритском районе погибла 90-летняя пенсионерка

Когда спасатели обнаружили женщину, она была без сознания. Реанимировать медикам ее не удалось.

Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме на улице Школьной в деревне Ужово поступило в службу по ЧС около трех часов ночи 23 декабря. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили на кровати в одной из комнат хозяйку дома.

Со следами ожогов в бессознательном состоянии женщину 1926 года рождения передали медикам. Однако проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия не принесли результата, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку жилой комнаты.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение огнем со стороны хозяйки.