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На пожаре в Малоритском районе погибла 90-летняя пенсионерка

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

На пожаре в Малоритском районе погибла 90-летняя пенсионерка

На пожаре в Малоритском районе погибла 90-летняя пенсионерка // Фото: Гродненская правда

Когда спасатели обнаружили женщину, она была без сознания. Реанимировать медикам ее не удалось. 

Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме на улице Школьной в деревне Ужово поступило в службу по ЧС около трех часов ночи 23 декабря. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили на кровати в одной из комнат хозяйку дома.

Со следами ожогов в бессознательном состоянии женщину 1926 года рождения передали медикам. Однако проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия не принесли результата, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку жилой комнаты.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение огнем со стороны хозяйки.

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