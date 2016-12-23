Из Польши в Беларусь забрел табун лошадей

В Беловежской пуще в 100 метрах от границы утром 21 декабря брестские пограничники обнаружили лошадей, сообщает Госпогранкомитет РБ. В ходе разбирательства выяснилось, что табун из 23 скакунов пришел из Польши. Лошади принадлежат фермерскому хозяйству, которое расположено недалеко от границы.

После соблюдения всех формальностей табун передали польской стороне.