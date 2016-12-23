Из Польши в Беларусь забрел табун лошадей
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Из Польши в Беларусь забрел табун лошадей // Фото: gpk.gov.by
Вернуть польскому фермеру «нелегалов» помогли белорусские пограничники.
В Беловежской пуще в 100 метрах от границы утром 21 декабря брестские пограничники обнаружили лошадей, сообщает Госпогранкомитет РБ. В ходе разбирательства выяснилось, что табун из 23 скакунов пришел из Польши. Лошади принадлежат фермерскому хозяйству, которое расположено недалеко от границы.
После соблюдения всех формальностей табун передали польской стороне.
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