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Из Польши в Беларусь забрел табун лошадей

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Из Польши в Беларусь забрел табун лошадей

Из Польши в Беларусь забрел табун лошадей // Фото: gpk.gov.by

Вернуть польскому фермеру «нелегалов» помогли белорусские пограничники.

В Беловежской пуще в 100 метрах от границы утром 21 декабря брестские пограничники обнаружили лошадей, сообщает Госпогранкомитет РБ. В ходе разбирательства выяснилось, что табун из 23 скакунов пришел из Польши. Лошади принадлежат фермерскому хозяйству, которое расположено недалеко от границы.

После соблюдения всех формальностей табун передали польской стороне.

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