В Барановичском районе автомобиль «Пежо», пытаясь обогнать попутный «Мерседес», сбил пожилую женщину
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
В Барановичском районе автомобиль «Пежо», пытаясь обогнать попутный «Мерседес», сбил пожилую женщину // Фото: gaibrest.by
Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «Мерс» остановился, чтобы пропустить пешехода. В это времяа «Пежо» попытался объехать его слева.
Авария произошла 21 декабря около 11.35 в поселке Жемчужный. По предварительной информации, 31-летний сельчанин на «Пежо 407» двигался по улице Центральной в направлении ул. Ленина. Перед нерегулируемым пешеходным переходом он попытался объехать попутно движущийся «Мерседес» и наехал на 69-летнюю местную жительницу. «Мерседес» остановился, чтобы пропустить пешехода. Женщина пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.
В результате наезда пенсионерка получила травмы. Она госпитализирована в Барановичскую центральную городскую больницу.
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