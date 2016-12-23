В Барановичском районе автомобиль «Пежо», пытаясь обогнать попутный «Мерседес», сбил пожилую женщину

Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «Мерс» остановился, чтобы пропустить пешехода. В это времяа «Пежо» попытался объехать его слева.

Авария произошла 21 декабря около 11.35 в поселке Жемчужный. По предварительной информации, 31-летний сельчанин на «Пежо 407» двигался по улице Центральной в направлении ул. Ленина. Перед нерегулируемым пешеходным переходом он попытался объехать попутно движущийся «Мерседес» и наехал на 69-летнюю местную жительницу. «Мерседес» остановился, чтобы пропустить пешехода. Женщина пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

В результате наезда пенсионерка получила травмы. Она госпитализирована в Барановичскую центральную городскую больницу.