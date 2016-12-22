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За убийство сына 70-летний брестчанин проведет в колонии усиленного режима 8 лет

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

Брестчанин за убийство сына 8 лет проведет в колонии усиленного режима

Брестчанин за убийство сына 8 лет проведет в колонии усиленного режима // Фото: www.cheboksary.ru

Мужчину признали виновным в  причинении смертельных ранений сыну. Приговор был оглашен областным судом 20 декабря.

Трагедия произошла вечером 24 апреля в квартире в Бресте, где пенсионер проживал с 43-летним сыном, невесткой и внуком. По версии следствия, нетрезвый отец в ходе ссоры ударил сына кухонным ножом в плечо и предплечье. Из-за сильной кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия. В тот момент мужчины были в квартире вдвоем. Сын не поехал со своей семьей к родителям жены, так как его злоупотребляющий алкоголем отец мог, будучи пьяным, оставить включенным газ или не закрыть кран с водой.

Вернувшись домой, женщина обнаружила мужа мертвым с мобильным телефоном в руке. Ее нетрезвый 70-летний свекр спал, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Суд Московского района Бреста 20 октября признал пенсионера виновным по ч. 3 ст. 147 УК РБ (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также мужчину обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и взыскали в пользу малолетнего внука и вдовы сына по 20 тыс. рублей в качестве материальной компенсации морального вреда. Однако не признавший своей вины пенсионер обжаловал приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 20 декабря отклонила его жалобу.

По протесту прокуратуры, которая посчитала, что судом не учтен возраст обвиняемого и то, что он живет за счет пенсии, материальная компенсация морального вреда была определена в размере по 10 тыс. рублей. В остальной части наказания приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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