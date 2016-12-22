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Фотофакт. Неотапливаемые киоски УП «Табак» в Бресте приостановили свою работу

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Ольга ОРЛОВА

Неотапливаемые киоски УП «Табак» в Бресте приостановили свою работу

Неотапливаемые киоски УП «Табак» в Бресте приостановили свою работу // Фото: Ольга ОРЛОВА

«Киоск не работает по техническим причинам», - гласит надпись на неотапливаемом павильоне сети «Табак». А еще недавно в таких торговых точках мерзли продавцы, которым приходилось работать, даже когда на улице было -8..-6 °С.

В среду 21 декабря табачные киоски не торговали при плюсовой температуре. Эти «холодильники» приостановили свою работу вскоре  после публикации «БГ»

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