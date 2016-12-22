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На Советской в Бресте планируют реконструировать фонтан

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Создано эскизное решение будущего фонтана

Создано эскизное решение будущего фонтана // Фото: city-brest.gov.by

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук провел совещание по вопросу реконструкции фонтана на улице Советской. 

На протяжении нескольких лет фонтан в самом «центре» главной пешеходной улицы города находился в собственности инвестора, который планировал провести его реконструкцию и построить рядом объект общественного питания. Однако условия инвестдоговора не были выполнены в срок. В итоге договор с недобросовестным инвестором был расторгнут, а фонтан возвращен в городскую коммунальную собственность.

Сегодня создано эскизное решение будущего фонтана. Его авторы - молодой креативный архитектор и руководитель группы архитектуры и благоустройства ООО «Диалог плюс» Максим Веремеюк и его коллега Евгений Щербач. Они предлагают сделать фонтан интерактивным. Это позволит брестчанам и гостям города совершить своеобразное путешествие от древнего Берестья к современному Бресту.

«На данный момент проект Максима Веремеюка и Евгения Щербача - лучшее предложение по эскизному решению фонтана. Пока все административные вопросы не улажены, раскрывать секреты концепции рано», - сообщает сайт горисполкома.

В следующем году фонтан войдет в перечень городских строек. Источник финансирования - городской бюджет и спонсорские средства.

Планируется, что до марта следующего года будет определен проектировщик, а осенью начнутся работы по реализации проекта. Открыть фонтан планируют в День города - 2018.

Сегодня перед дорожно-эксплуатационным предприятием стоит задача по демонтажу объекта и наведению порядка. Пока не началась процедура проектирования, Брестский горисполком готов рассмотреть встречные предложения и идеи брестчан по проекту будущего фонтана на улице Советской.

Фото: city-brest.gov.by

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