В ночь с 24 на 25 декабря католики отмечают Рождество
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
В ночь с 24 на 25 декабря католики отмечают Рождество // Фото: ukrinform.ru
Посетить рождественские богослужения могут и брестчане. Службы пройдут в трех костелах города.
Костел Воздвижения Святого Креста (ул. Ленина, 34)
24 декабря - 22.00, 25 декабря - 09.00, 10.30, 12.00, 18.00
Костел Святого Иосифа (ул. Суворова, 184)
24 декабря - 21.00, 25 декабря - 09.00, 11.00, 18.00
Костел Богоматери Королевы (пер. Ломоносова, 7/1)
24 декабря - 00.00, 25 декабря - 09.00, 13.00
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
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