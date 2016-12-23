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В ночь с 24 на 25 декабря католики отмечают Рождество

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

В ночь с 24 на 25 декабря католики отмечают Рождество

В ночь с 24 на 25 декабря католики отмечают Рождество // Фото: ukrinform.ru

Посетить рождественские богослужения могут и брестчане. Службы пройдут в трех костелах города.

Костел Воздвижения Святого Креста (ул. Ленина, 34)

24 декабря - 22.00, 25 декабря - 09.00, 10.30, 12.00, 18.00

Костел Святого Иосифа (ул. Суворова, 184)

24 декабря - 21.00, 25 декабря - 09.00, 11.00, 18.00

Костел Богоматери Королевы (пер. Ломоносова, 7/1)

24 декабря - 00.00, 25 декабря - 09.00, 13.00

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