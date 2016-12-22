Утренники для детей пройдут во Дворце культуры профсоюзов

Два детских новогодних утренника состоятся 27 декабря в областном Дворце культуры ФПБ. Начало утренника для детей из Бреста - в 11.00, для детей из районов области - в 14.00.

Участниками главной областной профсоюзной елки станут около 700 мальчиков и девочек из разных уголков Брестчины: дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, дети профсоюзного актива. Ребят ожидает увлекательное представление «Новогодний переполох, или Тайна Карабаса Барабаса». В спектакле заняты более 40 артистов, в их числе воспитанники творческих коллективов областного ДК профсоюзов: образцового ансамбля эстрадного танца «Ассорти», народного циркового коллектива «Давгялы» и др.

В период с 9 декабря по 8 января в области запланированы посещения подшефных детских интернатных учреждений, детских домов семейного типа, социальных приютов, домов ребенка. Каждая такая встреча - это новогодний праздник с обязательными подарками и сюрпризами для детей.