Утренники для детей пройдут во Дворце культуры профсоюзов
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информация «БГ»
Утренники во Дворце культуры профсоюзов // Фото: z61.d.sdska.ru
Два детских новогодних утренника состоятся 27 декабря в областном Дворце культуры ФПБ. Начало утренника для детей из Бреста - в 11.00, для детей из районов области - в 14.00.
Участниками главной областной профсоюзной елки станут около 700 мальчиков и девочек из разных уголков Брестчины: дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, дети профсоюзного актива. Ребят ожидает увлекательное представление «Новогодний переполох, или Тайна Карабаса Барабаса». В спектакле заняты более 40 артистов, в их числе воспитанники творческих коллективов областного ДК профсоюзов: образцового ансамбля эстрадного танца «Ассорти», народного циркового коллектива «Давгялы» и др.
В период с 9 декабря по 8 января в области запланированы посещения подшефных детских интернатных учреждений, детских домов семейного типа, социальных приютов, домов ребенка. Каждая такая встреча - это новогодний праздник с обязательными подарками и сюрпризами для детей.
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте