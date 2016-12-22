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Три школы и столько же детсадов начнут строить в области в будущем году

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информация «БГ»

Три школы и столько же детсадов начнут строить в области в будущем году

Три школы и столько же детсадов начнут строить в области в будущем году // Фото: vsenovostroyki.ru

На 2017 год на строительство объектов системы образования в областном бюджете предусмотрено около 10 млн белорусских рублей, что в 1,8 раза больше, чем на текущий. Новостройки запланированы в Бресте, Барановичах и Пинске. 

В Юго-Западном микрорайоне №2 Бреста начнется строительство детского сада на 350 мест, пишет tut.by. Срок ввода объекта - 2018 год. В этом же микрорайоне намечается к 2019 году построить школу с блоком начальных классов. К этому же сроку планируется возвести школу-сад на 471 место в строящемся Юго-Восточном микрорайоне №4 Лагуна. Кроме того, возводится пристройка к зданию яслей-сада №36 г. Бреста, что в микрорайоне Дубровка. Ввод объекта запланирован на первое полугодие 2017 года.

Два новых объекта образования появятся в Барановичах. Там начнется проектирование детского сада на 250 мест и школы на 1 020 мест в микрорайоне Боровки-2. Также на 2017 год запланировано строительство детского сада на 250 мест в Пинске.

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