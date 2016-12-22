Впервые поезд перешел на евроколею за 20 минут
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информация «БГ»
Впервые поезд перешел на евроколею за 20 минут // Фото: img.tyt.by
Брест принял первый скоростной поезд Swift Москва - Берлин с системой автоматического изменения ширины колесных пар. Он за 20 минут справляется с тем, на что у обычного поезда уходит около двух часов.
Пока единственным «потребителем» этой системы является скоростной поезд Swift («Стриж») сообщением Москва - Берлин, сообщает tut.by. Благодаря его появлению, время в пути между Москвой и Берлином сократится на 4 часа. Расстояние в 1 898 километров новый поезд преодолевает примерно за 20 часов, а добраться из Минска в Берлин можно за 12.
«Стриж» будет курсировать два раза в неделю. Стоимость билетов из Минска до Берлина: в купейном вагоне - 312 рублей 13 копеек, в сидячем - 236 рублей 61 копейка, люкс стоит от 435 рублей и выше. Из Минска до Варшавы на нем можно будет добраться за 7 часов. Стоимость билетов: 215 рублей 38 копеек - в купейном вагоне, от 177 - за место в сидячем и от 317 рублей - в вагоне класса люкс.
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