Рейсы на 42-м маршруте добавлять не будут

С 19 декабря Автопарк №1 г. Бреста собирался в утренние часы пик на маршруте №42 «Южный городок - Пригородный вокзал» в рабочие дни добавить два рейса. Однако в связи с недостаточным количеством подвижного состава это сделать, как оказалось, не представляется возможным.