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Рейсы на 42-м маршруте добавлять не будут

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информация «БГ»

Рейсы на 42-м маршруте добавлять не будут

Рейсы на 42-м маршруте добавлять не будут // Фото: ng72.ru

С 19 декабря Автопарк №1 г. Бреста собирался в утренние часы пик на маршруте №42 «Южный городок - Пригородный вокзал» в рабочие дни добавить два рейса. Однако в связи с недостаточным количеством подвижного состава это сделать, как оказалось, не представляется возможным. 

В качестве эксперимента с понедельника на 42-м маршруте с остановочного пункта «Д/п «Южный» в 07.25 отправляется автобус особо большой вместимости (МАЗ 105-107).

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