Рейсы на 42-м маршруте добавлять не будут
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информация «БГ»
Рейсы на 42-м маршруте добавлять не будут // Фото: ng72.ru
С 19 декабря Автопарк №1 г. Бреста собирался в утренние часы пик на маршруте №42 «Южный городок - Пригородный вокзал» в рабочие дни добавить два рейса. Однако в связи с недостаточным количеством подвижного состава это сделать, как оказалось, не представляется возможным.
В качестве эксперимента с понедельника на 42-м маршруте с остановочного пункта «Д/п «Южный» в 07.25 отправляется автобус особо большой вместимости (МАЗ 105-107).
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте