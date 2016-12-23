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Прямые телефонные линии пройдут в субботу

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информация «БГ»

Прямые телефонные линии пройдут в субботу

Прямые телефонные линии пройдут в субботу

В Бресте 24 декабря с 09.00 до 12.00 прямые телефонные линии проведут:

- заместитель председателя Брестского горисполкома Сергей Анатольевич Жуков по номеру (80162) 21-03-86;

- заместитель главы администрации Ленинского района Бреста Светлана Ивановна Козлович по номеру (80162) 21-06-12;

- заместитель главы администрации Московского района Бреста Николай Николаевич Бесько по номеру (80162) 42-40-77.

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