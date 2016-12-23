Прямые телефонные линии пройдут в субботу
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информация «БГ»
Прямые телефонные линии пройдут в субботу
В Бресте 24 декабря с 09.00 до 12.00 прямые телефонные линии проведут:
- заместитель председателя Брестского горисполкома Сергей Анатольевич Жуков по номеру (80162) 21-03-86;
- заместитель главы администрации Ленинского района Бреста Светлана Ивановна Козлович по номеру (80162) 21-06-12;
- заместитель главы администрации Московского района Бреста Николай Николаевич Бесько по номеру (80162) 42-40-77.
В Барановичском районе автомобиль «Пежо», пытаясь обогнать попутный «Мерседес», сбил женщину
За убийство сына 70-летний брестчанин проведет в колонии усиленного режима 8 лет
Три школы и столько же детсадов начнут строить в области в будущем году
На Советской в Бресте планируют реконструировать фонтан
Фотофакт. Неотапливаемые киоски УП «Табак» в Бресте приостановили свою работу
Утренники для детей пройдут во Дворце культуры профсоюзов
Впервые поезд перешел на евроколею за 20 минут
Рейсы на 42-м маршруте добавлять не будут
Фотофакт. В Бресте начали работу елочные базары
На Брестчине подорожал проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте