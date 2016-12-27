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С 1 января в Беларуси повышается размер минимальной заработной платы

№52 (732) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Людмила СЕЛЕХ

С 1 января в Беларуси повышается размер минимальной заработной платы

С 1 января в Беларуси повышается размер минимальной заработной платы // Фото: kharkov.dozor.ua

Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет на 25,58 рубля и составит 265 рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 27 декабря.

С 1 января текущего года «минималка» выросла до 2,3 млн неденоминированных рублей (230 рублей в пересчете на новые деньги). В июне с учетом индексации 5,4% она составила 2 391 769 неденоминированных рубля (с учетом деноминации - 239,18 рубля).

В июле за счет роста норматива индексации «минималка» еще чуть-чуть подросла - до 239,48 рубля, а в октябре из-за его снижения уменьшилась до 239,42 рубля.

Минимальная заработная плата - наименьшая величина оплаты труда каждого работника, допустимая в конкретном государстве. Наниматель обязан применять его в качестве низшей границы оплаты труда сотрудников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени.

Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом министров РБ ежегодно с 1 января.

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