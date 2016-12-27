Новый Таможенный кодекс: нормы беспошлинного онлайн-шоппинга из-за рубежа начнут снижаться в 2018 году

Согласно новому кодексу, который вступит в силу ориентировочно с 1 июля 2017 года, нормы беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов будут изменяться постепенно. Первое снижение - до 500 евро - ожидается в 2018 году. Сверх этой суммы предусмотрена пошлина в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 кг.

По истечении двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение нормы до 200 евро, сверх этого - уплата 15%, но не менее 2 евро за 1 кг.

Со вступлением нового документа в силу верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран, будет определять Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Напомним, в Беларуси уже действуют более жесткие лимиты в отношении покупок из зарубежных интернет-магазинов. С 14 апреля 2016 года максимальная сумма заказа в международной посылке для личного пользования составляет не более 22 евро при весе не больше 10 килограммов. До этого белорусы беспошлинно могли получать из-за границы посылки на сумму до 200 евро в месяц и весом до 31 килограмма.

Как сообщает российское информагентство ТАСС, в новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

В заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 26 декабря, в ходе которого был подписан кодекс, приняли участие президент Армении Серж Саргсян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Александр Лукашенко на встречу по неясным причинам не приехал.

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите белорусского лидера все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения в понедельник будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси.