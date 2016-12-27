Новый Таможенный кодекс: нормы беспошлинного онлайн-шоппинга из-за рубежа начнут снижаться в 2018 году
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Людмила СЕЛЕХ
Новый Таможенный кодекс ЕАЭС подписан 26 декабря в Санкт-Петербурге // Фото: ap-st.ru
Согласно новому кодексу, который вступит в силу ориентировочно с 1 июля 2017 года, нормы беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов будут изменяться постепенно. Первое снижение - до 500 евро - ожидается в 2018 году. Сверх этой суммы предусмотрена пошлина в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 кг.
По истечении двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение нормы до 200 евро, сверх этого - уплата 15%, но не менее 2 евро за 1 кг.
Со вступлением нового документа в силу верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран, будет определять Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.
Напомним, в Беларуси уже действуют более жесткие лимиты в отношении покупок из зарубежных интернет-магазинов. С 14 апреля 2016 года максимальная сумма заказа в международной посылке для личного пользования составляет не более 22 евро при весе не больше 10 килограммов. До этого белорусы беспошлинно могли получать из-за границы посылки на сумму до 200 евро в месяц и весом до 31 килограмма.
Как сообщает российское информагентство ТАСС, в новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.
В заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 26 декабря, в ходе которого был подписан кодекс, приняли участие президент Армении Серж Саргсян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Александр Лукашенко на встречу по неясным причинам не приехал.
Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите белорусского лидера все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения в понедельник будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси.
За 11 месяцев розничный товарооборот снизился на 3,9%, оптовый - на 10,4%
Валютная выручка Беларуси продолжает снижаться
Россия в этом году обделит Беларусь на 6 млн тонн нефти
Областной бюджет сформирован с профицитом
Валовой внешний долг Беларуси достиг 78,9% от ВВП
Внутренний долг Беларуси за газ составил около 300 млн долларов
С начала года ВВП Беларуси снизился на 2,7%
Страны Балтии отказываются от российской электрики
Даходы беларусаў упалі на 7,3%
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|26.12.16
|27.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0338
|2,0378
|USD
|1 Доллар США
|1,9480
|1,9434
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2008
|3,1948
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте